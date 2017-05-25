ФСБ сообщила о задержании членов ИГ, готовивших теракты на транспорте в Москве

В Москве задержали четырех членов террористической организации «Исламское государство», которые готовили теракты на транспорте. Об этом сообщили в ФСБ, передает «Интерфакс».

Задержание произошло 25 мая. Все задержанные, как уточнили в ФСБ, были членами террористической группы, которая входила в террористическую группировку «Исламское государство» — оттуда они получали указания.

Задержанные, по информации ФСБ, готовили теракты на московском транспорте «с использованием самодельных взрывных устройств». После совершения теракта они планировали уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне «Исламского государства».

Дома у задержанных сотрудники ФСБ провели обыски. Там они обнаружили «лабораторию по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления». Помимо этого, там нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, экстремистскую литературу и видеозаписи.

Ранее при обыске в квартире в Новой Москве правоохранители, по словам источника «Интерфакса», обнаружили самодельное взрывное устройство и экстремистская литература запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». В квартире проживали четыре человека, приехавших в Россию из стран Средней Азии. По информации ФСБ, четверо задержанных по подозрению в подготовке теракта в Москве — выходцы из стран Центрально-азиатского региона и России.