ФСБ сообщила о задержании 12 активистов "Исламского джихада"

По данным ФСБ, все задержанные являются членами запрещенной в России и признанной террористической организации "Исламский джихад - Джамаат моджахедов".

"Установлен лидер ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана в совершении преступлений экстремистской направленности. Он дает признательные показания, в том числе об участии его родственников в террористических организациях", - рассказал представитель ведомства.

Сотрудники службы безопасности подозревают задержанных в вербовке "в интересах международной террористической организации".

В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов намерены экстрадировать задержанных.

Организация "Исламский джихад - Джамаат моджахедов" была признана террористической Верховным судом России в 2006 году.

Помимо нее в список вошли еще 16 организаций, их деятельность запрещена на территории России.