ФСБ пришла с обысками в центр саентологов в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в центре саентологов в Подмосковье.

Об этом сообщают РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По информации РИА Новости, обыски проводит ФСБ. Следственные действия идут в «Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии», расположенном в городе Лосино-Петровский.

В рамках какого дела проводятся обыски, не уточняется.

В феврале по уголовному делу о незаконном предпринимательстве, возбужденному полицией Свердловской области, прошли обыски в «Уральском центре управления по распространению дианетики и саентологии».

В прошлом году, напомнил источник агентства, по схожему делу прошли одновременные обыски в офисах саентологов в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В июне 2016 года Верховный суд признал законной ликвидацию «Саентологической церкви Москвы», которая не соответствует требованиям религиозного объединения.