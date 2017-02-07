ФСБ отпустила активиста Гальперина после допроса

Сотрудники ФСБ России допросили оппозиционного активиста Марка Гальперина в качестве свидетеля по некому уголовному делу, после чего отпустили, сообщила информагентствам его адвокат Ксения Костромина.

Она не стала уточнять, в рамках какого дела проходил допрос, пояснив, что дала следователям подписку о неразглашении деталей. Она также отказалась говорить, согласился ли Гальперин отвечать на вопросы следователей.

Ранее адвокат организации "Открытая Россия" Сергей Бадамшин сообщил агентству Интерфакс, что решение следствия обыскать квартиру Гальперина и допросить его самого связано с делом о призывах к сепаратизму, возбужденным после публикации видеоинтервью с журналистом.

Знакомый активиста Денис Романов заявил агентству ТАСС, что поводом для возбуждения дела могло стать интервью Гальперина журналистке Ольге Сафроновой. Официально эта информация не подтверждена, однако известно, что к Сафроновой во вторник тоже пришли с обыском.

О задержании Марка Гальперина стало известно утром 7 февраля из сообщения "Открытой России". По данным организации, в районе семи утра к активисту пришли с обыском, но он отказался открывать дверь, после чего сотрудники ФСБ решили отвезти его на допрос.

В "Открытой России" утверждают, что сотрудники ФСБ выломали дверь и спилили решетки на балконе, после чего увезли Гальперина на допрос. Журналист Аркадий Бабченко написал в "Фейсбуке", что Гальперин пытался выпрыгнуть со второго этажа, но был пойман.

Ранее против Гальперина возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении установленного порядка проведения митинга (статья 212.1 УК РФ). Его задерживали за участие в несанкционированных пикетах и митингах.

В ноябре 2016 года Гальперин был задержан на "Русском марше", за полгода до этого его задержали на Пушкинской площади, где он стоял с плакатом в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко.

Кроме того, активиста отправляли под административный арест за одиночный пикет с плакатом "Je suis Charlie" и участие в акции в поддержку Алексея Навального.