ФСБ не пустила ЛГБТ-активистов в "город, свободный от геев"

Сотрудники ФСБ задержали группу ЛГБТ-активистов и корреспондента "Дождя", пытавшихся въехать в закрытый город Светогорск Ленинградской области.

Двое задержанных при въезде освобождены, еще четверо активистов и корреспондент, задержанные уже в городе, остаются в местном отделении ФСБ.

Как сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на активистку Ирину Яценко, участвовавшей в организации поездки, всего в город поехали шестеро активистов и корреспондент телеканала "Дождь".

С Светогорске действует особый режим допуска. Для того чтобы въехать в город, требуется либо открытая шенгенская виза, либо именное приглашение от жителя города. У активистов этих документов не было.

Бориса Канакова и Андрея Потапова сняли с автобуса на пропускном пункте в ходе выборочной проверки документов. Еще четверо активистов и корреспондент "Дождя" поехали дальше. Как утверждает активистка Ирина Яценко, полицейские специально искали прибывших на автобусе ЛГБТ-активистов на улицах города.

Сейчас четверо активистов - Ирина Сигова, Алексей Назаров, Алексей Сергеев, Екатерина Белокрыс и корреспондент "Дождя" Евгения Зобнина находятся в отделении ФСБ. По словам Ирины Яценко, связаться с ними не удается. Активистам могут быть предъявлены обвинения в нарушении пограничного режима.

Снятые с автобуса активисты Борис Канаков и Андрей Потапов отпущены после беседы.

В начале марта руководитель администрации Светогорска Сергей Давыдов объявил город "свободным от геев". После этого ЛГБТ-активист Алексей Назаров предложил градоначальнику организовать в Светогорске гей-туризм и гей-парад.

На минувших выходных Давыдов вновь обратил на себя внимание СМИ, заявив, что в городе "замироточил бюст Ленина".

Направлявшиеся в город ЛГБТ-активисты хотели встретиться с Давыдовым. Как сообщают местные СМИ, в ответ на вопрос о целе поездки один из активистов ответил, что хочет "заявить о своем существовании".