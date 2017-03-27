ФСБ изъяла у торговцев оружием три авиационных пушки

Телеканал "Дождь"
понедельник, 27 марта 2017 г. 12:00
ФСБ России пресекла деятельность преступной группы, которая занималась нелегальной продажей оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
© RIA Novosti / "Infogra"

Кроме продажи оружия, преступники занимались его модернизацией «из массогабаритных макетов», отметили в ФСБ.

Задержания прошли на прошлой неделе в Калужской, Брянской и Московской областях, были разоблачены четыре мастерские по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.

У задержанных изъяли три авиационных пушки калибра 23 миллиметра, 56 единиц огнестрельного оружия иностранного и российского производства.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у них «около 100 основных частей к огнестрельному оружию, 15 килограммов взрывчатых веществ, 10 гранат, две мины, 10 взрывателей и электродетонаторов, два приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, более 3700 патронов различного калибра, 68 единиц холодного оружия».

Телеканал "Дождь"
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ФСБ изъяла у торговцев оружием три авиационных пушки

ФСБ изъяла у торговцев оружием три авиационных пушки
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