ФСБ изъяла у торговцев оружием три авиационных пушки

ФСБ России пресекла деятельность преступной группы, которая занималась нелегальной продажей оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме продажи оружия, преступники занимались его модернизацией «из массогабаритных макетов», отметили в ФСБ.

Задержания прошли на прошлой неделе в Калужской, Брянской и Московской областях, были разоблачены четыре мастерские по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.

У задержанных изъяли три авиационных пушки калибра 23 миллиметра, 56 единиц огнестрельного оружия иностранного и российского производства.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у них «около 100 основных частей к огнестрельному оружию, 15 килограммов взрывчатых веществ, 10 гранат, две мины, 10 взрывателей и электродетонаторов, два приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, более 3700 патронов различного калибра, 68 единиц холодного оружия».