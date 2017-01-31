Freedom House назвала Россию несвободной страной

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Телеканал "Дождь"
вторник, 31 января 2017 г. 17:45
Международная правозащитная организация Freedom House отнесла Россию к несвободным странам в своем рейтинге мировой свободы.
Rusijos policija
© AP/Scanpix nuotr.

Организация вычислила «индекс свободы» для каждого государства, которое есть в рейтинге. Полной свободе соответствует 1, несвободе — 7. Рейтинг России по мнению Freedom House определен в 6,5 балла.

При оценке «политических прав» Россия получила 7 баллов, «гражданских свобод» — 6,5 балла.

Как отмечается на сайте организации, в «авторитарном правительстве России, власть сосредоточена в руках президента Владимира Путина». «С лояльными силами безопасности» и «подчиненной судебной системе» Путин способен «манипулировать выборами и подавлять оппозицию».

В докладе упоминается предполагаемое вмешательство России в выборы президента США, поддержка националистических и крайне правых политических сил в Европе, а также попытка повлиять на референдум в Италии.

Западные страны за последние годы неоднократно заявляли об ущемлении прав человека в России, однако Москва каждый раз отвергала подобные обвинения.

Телеканал "Дождь"
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