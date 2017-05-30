Французская актриса Юппер попросила Путина "оставить в покое" Серебренникова

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Телеканал "Дождь"
вторник, 30 мая 2017 г. 15:45
Французская актриса Изабель Юппер во время вручения премии «Мольер» за достижения в театральном искусстве попросила президента России Владимира Путина «оставить в покое» художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает Le Monde.
© Reuters/ Scanpix

Актриса отметила, что история театра продолжается уже много веков, но иногда его нужно защищать. Она также выразила беспокойство по поводу судьбы Серебренникова.

«Господин Путин, оставьте его (Кирилла Серебренникова — Дождь) в покое! Лучше сходите на его спектакли», — сказала Юппер.

Ранее в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. Следственный комитет объяснил, что они были проведены в рамках расследования дела о хищении бюджетных денег руководством театральной группы «Седьмая студия», которую Серебренников основал в 2012 году. Сам режиссер проходит по этому делу как свидетель. Его допросили и взяли обязательство о явке к следователю.

По подозрению в хищении бюджетных денег были задержаны бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер театральной группы Нина Масляева. Масляева согласилась на сделку со следствием. Ей предъявили обвинения в хищении 1,2 миллиона рублей.

После обысков и допроса Серебренникова его поддержали многие коллеги. Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо на вручении наград в Кремле. Гендиректор Большого театра Владимир Урин также направил президенту письмо, в котором выразил несогласие с обысками. Открытые письма в поддержку режиссера написали Гильдия театральных режиссеров России и другие представители культуры.

Телеканал "Дождь"
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