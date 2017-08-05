ФОТО, ВИДЕО: Как Путин отдыхал и с подводным ружьем охотился за щукой

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rus.DELFI.lv
суббота, 5 августа 2017 г. 15:27
Пресс-служба Кремля распространила видео подводной охоты президента России Владимира Путина на щуку в Туве. Кадры, снятые на закрепленную на маске экшн-камеру Go Pro, опубликовал телеканал "Звезда".
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

В ходе двухдневной поездки в Туву президент России Владимир Путин занимался подводной охотой. С маской и трубкой он нырнул в воду и около двух часов гонялся за щукой. В результате российскому лидеру удалось поймать рыбу. Подводную рыбалку снимала камера Go Pro, закрепленная на голове у российского лидера.

На видео запечатлен непосредственно момент поимки рыбы: президент РФ медленно подплыл к щуке, а затем выстрелил в нее из ружья для подводной охоты. Затем Путин уже с уловом возвращается к лодке, где его ожидали операторы и другие участники рыбалки.

С 1 по 3 августа Путин по пути в Благовещенск сделал остановку в Туве. Как рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, президент во время своего отдыха побывал в тайге, порыбачил в горных озерах, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам. Все это время главу РФ сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и главы Тувы Шолбан Кара-оол, сообщает телеканал "Звезда".

Ранее Путин рассказывал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, пойманная четыре года назад.

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Россия

ФОТО, ВИДЕО: Как Путин отдыхал и с подводным ружьем охотился за щукой (6)

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