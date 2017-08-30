У Михаила Гуцериева — председателя совета директоров компании «Русснефть» и основного владельца группы «Самфар» — $5,5 миллиарда. Остальной частью средств владеют его брат Сайт-Салам (совладелец группы «Самфар») с $1,6 миллиардами и племянник Микаил Шишханов (совладелец группы «Самфар») с $2 миллиардами.

Помимо этого, сын Михаила Гуцериева Саид — генеральный директор компании «Фортеинвест» — владеет $770 миллионами, а у племянника Билана Ужахова — вице-президента «М. Видео» — $40 миллионов. Forbes отмечает, что Ухажов и Саид Гуцериев впервые появились в этом списке. Им досталось по 10% акций компаний, которые владеют долями «Сафмар» в «М.Видео» и «Эльдорадо».

На втором месте находится семья Ротенбергов. У них $4,2 миллиарда. Аркадий Ротенберг владеет $2,5 миллиардами, его брат Борис — $1 миллиардом. У сына Аркадия Ротенберга Игоря — $700 миллионов. Третье место в списке Forbes заняли братья Ананьевы с $2,7 миллиардами. Алексей и Дмитрий Ананьевы являются председателями совета директоров Промсвязьбанка.

В рейтинг Forbes также попали семья первого президента Татарстана Шаймиевых ($ 2,215 миллиарда), Магомедовых (пресдедатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов владеет $ 1,3 миллиардами, его брат Магомед — $ 450 миллионами), семья Рахимкуловых ($ 1,6 миллиардов), семья Бажаевых с доходом $ 1,45 миллиардов. Замыкает рейтинг Forbes семья Саркисовых — у Сергея Саркисова, который занимает должность президента «РЕСО-Гарантия» и у его брата Николая поровну по $ 700 миллионов.

В списке находится и семья Шамаловых с состоянием в $1,32. Ранее источники Reuters назвали члена совета директоров «Сибура» Кирилла Шамалов зятем президента России Владимира Путина. По данным собеседников агентства, свадьба Шамалова и предполагаемой дочери президента Катерины Тихоновой состоялась в 2013 году. У Кирилла Шамалова $1,25 миллиард, в то время как у его отца Николая Шамалова — $70 миллионов.

На 10-м месте в рейтинге находится семья Зубицких с $950 миллионами. У Евгения Зубицкого, президента «Промышленно-металлургического холдинга», $500 миллионов. Частью состояния также владеет его мать Галина и брат Андрей.

В расчете рейтинга Forbes учитывал стоимость принадлежащих активов семьи: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, личного имущества. Капитализация компаний указана по состоянию на 1 августа 2017 года. В список включены только те семьи России, которые заработали основную часть своего капитала не будучи госслужащими.