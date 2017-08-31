Forbes назвал Гагарина, Сталина и Путина самыми влиятельными россиянами столетия

Гагарина выбрали 52,2% читателей, Сталина — 44,6% голосов, Путина — 44,6%. В десятку также попали поэт и актер Владимир Высоцкий, изобретатель Михаил Калашников, конструктор Сергей Королев, политик Владимир Ленин, маршал Георгий Жуков, сооснователь Google Сергей Брин, создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров и один из создателей первой советской водородной бомбы, правозащитник Андрей Сахаров.
Среди современников в список попали певица Алла Пугачева, создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин, физик Жорес Алферов, политик Алексей Кудрин, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, математик Григорий Перельман и другие.
Forbes уточняет, что на начальном этапе были сформированы экспертные группы по пяти условным направлениям (экономика и бизнес, наука, политика, общество, культура и искусство). Консультанты из 19 человек рекомендовали изданию включить в список 100 влиятельных россиян за 100 лет более 400 человек. По итогам общего голосования в список вошли 110 человек.
В конце июня «Левада-центр» привел итоги опроса среди россиян о самых выдающихся людях всех времен и народов. Лидером голосования с 38% стал Иосиф Сталин. Следом за ним — Владимир Путин и Александр Пушкин, набравшие по 34%. Далее идут Владимир Ленин (32%) и Петр I (29%).
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