Forbes назвал Гагарина, Сталина и Путина самыми влиятельными россиянами столетия

Журнал Forbes составил список ста самых влиятельных россиян столетия: в тройку лидеров вошли космонавт Юрий Гагарин, Иосиф Сталин и президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте издания, которое проводило опрос среди читателей и экспертов.
© AFP / Scanpix

Гагарина выбрали 52,2% читателей, Сталина — 44,6% голосов, Путина — 44,6%. В десятку также попали поэт и актер Владимир Высоцкий, изобретатель Михаил Калашников, конструктор Сергей Королев, политик Владимир Ленин, маршал Георгий Жуков, сооснователь Google Сергей Брин, создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров и один из создателей первой советской водородной бомбы, правозащитник Андрей Сахаров.

Среди современников в список попали певица Алла Пугачева, создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин, физик Жорес Алферов, политик Алексей Кудрин, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, математик Григорий Перельман и другие.

Forbes уточняет, что на начальном этапе были сформированы экспертные группы по пяти условным направлениям (экономика и бизнес, наука, политика, общество, культура и искусство). Консультанты из 19 человек рекомендовали изданию включить в список 100 влиятельных россиян за 100 лет более 400 человек. По итогам общего голосования в список вошли 110 человек.

В конце июня «Левада-центр» привел итоги опроса среди россиян о самых выдающихся людях всех времен и народов. Лидером голосования с 38% стал Иосиф Сталин. Следом за ним — Владимир Путин и Александр Пушкин, набравшие по 34%. Далее идут Владимир Ленин (32%) и Петр I (29%).

Телеканал "Дождь"
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