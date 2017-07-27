Forbes назвал богатейших знаменитостей России

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых российских знаменитостей, который, как и в прошлом году, возглавил спортсмен, выступающий главным образом в США.

Хоккеист Александр Овечкин, по оценке журналистов, за год заработал больше поп-исполнителей Филиппа Киркорова и Григория Лепса вместе взятых.

При распределении мест в рейтинге оценивался не только доход знаменитостей, но и их известность, которую измерили по числу упоминаний в СМИ и на телевидении за год, а также запросов с их именами в "Яндексе".

Журналисты подсчитали общий объем их гонораров в период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года.

Список возглавляет нападающий американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин, по оценке российского Forbes, заработавший 14 млн долларов. Прошлогодний список возглавляла теннисистка Мария Шарапова с доходом в 21,9 млн долларов.

Шарапова по сравнению с прошлым годом потеряла в списке сразу 18 позиций, упав с первого места на 19-е. Ее заработок снизился с 21,8 млн до 3 млн долларов.

Шарапова с июня прошлого года по апрель нынешнего не выступала на корте из-за дисквалификации. В конце апреля она выиграла свой первый матч после возвращения.

Шарапова - традиционный лидер списка богатейших знаменитостей России. С тех пор, как список начал составляться в 2005 году, теннисистка лишь дважды не заняла в нем первое место.

В 2011 и 2012 году ее обогнал поп-певец Стас Михайлов, который заработал 20 млн и 21 млн долларов соответственно.

Сумма доходов первой десятки знаменитостей в нынешнем году несколько снизилась по сравнению с прошлогодним показателем - в 2016 году десять самых богатых знаменитостей заработали 89 млн долларов, а в нынешнем - 72 млн долларов.

В списке 2017 года можно выделить знаменитостей, которые потеряли сразу по десять и более позиций. Другие несмотря на падение доходов по индустрии заметно улучшили свои позиции.