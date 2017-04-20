Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Одним из лидеров по росту богатства стал владелец "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг. Впервые в первую сотню рейтинга вошел основатель Telegram Павел Дуров.

В целом 200 самых состоятельных россиян за минувший год стали еще богаче: совокупное состояние участников рейтинга выросло на 100 млрд долларов - до 460 млрд долларов, подсчитали журналисты российской версии журнала Forbes.

Число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 77 до 96.

Первое место списка, как и в прошлом году, занимает совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании "Новатэк"Леонид Михельсон, состояние которого журнал оценил в 18,4 млрд долларов. По данным Forbes, за годсостояние Михельсона выросло на 4 млрд.

Второе место занял пвладелец "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 млрд долларов. В прошлом году был на шестой строчке. По подсчетам издания, Мордашов разбогател на 6,6 млрд долларов.

На третье место с восьмого поднялся владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, увеличив свое состояние с 9,3 млрд долларов в прошлом году до 16,1 млрд долларов в нынешнем.

Владелец Volga Group Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США, занял в списке четвертое место с состоянием в 16 млрд долларов.

В десятку вошли основатель USM Holdings Алишер Усманов (15,2 млрд долларов), президент "Лукойла" Вагит Алекперов (14,5 млрд долларов), совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман (14,4 млрд долларов), президент "Интерроса" и "Норникеля" Владимир Потанин (14,3 млрд долларов), совладелец СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко (13,2 млрд долларов) и председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг (12,4 млрд долларов).

Мельниченко - единственный новичок в первой десятке рейтинга Forbes.

"Никогда прежде входной билет в список Forbes не стоил так дорого, - пишет издание в комментарии к рейтингу. Для попадания в первую десятку рейтинга бизнесмен должен был обладать состоянием в 12,4 млрд долларов, тогда как год назад было достаточно 8,7 млрд долларов.

Одним из лидеров по росту богатства стал владелец "Стройгазмонтажа" Ротенберг. Он поднялся сразу на 36 позиций и занял 39 место. Его состояние Forbes оценил в 2,6 млрд долларов (в прошлом году - в 1 млрд долларов).

Впервые в первую сотню рейтинга вошел основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, увеличив свое состояние до 950 млн долларов.