"Фонтанка" сообщила об отмене морского парада в Санкт-Петербурге

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NEWSru.com
вторник, 9 мая 2017 г. 07:52
Морской парад, запланированный в Санкт-Петербурге на День Победы не состоится. Об этом сообщает городское издание "Фонтанка", отмечая, что 9 мая в Петербурге пройдет только смотр техники, авиации и личного состава на Дворцовой площади.
Sankt Peterburgas
© Shutterstock

Напомним, ранее стало известно, что несколько кораблей Балтийского пришедших в акваторию города, покинули ее для наблюдения за американским эсминцем USS Carney, который приблизился к территориальным водам России.

По данным издания, по состоянию на 20 часов восьмого мая кораблей в Неве нет. По информации диспетчера Большого порта Санкт-Петербург, военное командование не подавало заявок на проход в ночь на 9 мая.

"Участие кораблей в параде на Неве не планируется, силы флота выполняют задачи по предназначению", - сообщил "Фонтанке" источник в штабе Балтийского флота, отметив, что на кораблях, находящихся в базах в Кронштадте и Балтийске, в День Победы будут подняты праздничные флаги, но каких-то особых парадных мероприятий на воде проводиться не будет. Кроме того, для горожан не будет открыт проход на военные пирсы и палубы кораблей в Кронштадте.

В настоящее время в средней гавани Кронштадта находятся корвет "Стойкий", малые противолодочные корабли "Уренгой", "Зеленодольск", "Казанец", тральщик "Александр Обухов", а также один десантный и несколько водолазных катеров.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщала, что в параде Победы должна были участвовать 13 кораблей и вспомогательных судов, включая большой десантный корабль "Минск", десантные катера "Денис Давыдов" и "Лейтенант Римский-Корсаков", малые ракетные корабли "Ливень", "Серпухов" и большой ракетный катер "Моршанск".

По данным "Фонтанки", правительство Санкт-Петербурга потратило на подготовку морской части парада около 4 миллионов рублей. Эти деньги пошли на установку швартовых бочек для кораблей в Неве и оплату внеурочной работы портовых служб по ночной расстановке кораблей в Неве 3 мая.

Отметим, что информация о возможной отмене морского парада появилась еще накануне, но ранее руководитель движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев опроверг слухи об отмене морской части парада. При этом "Фонтанка" отмечает, что он имеет опосредованное отношение к ВМФ.

NEWSru.com
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