"Фонды Медведева" из расследования ФБК впервые отчитались о расходах

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bbcrussian.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 19:20
Упомянутые в антикоррупционном расследовании Алексея Навального благотворительные фонды, деятельность которых оппозиционер связывает с премьер-министром Дмитрием Медведевым, впервые опубликовали свою финансовую отчетность.
© Sputnik / Scanpix

Из нее следует, что за год через четыре фонда прошло более 3,6 млрд рублей, что превышает годовой бюджет крупнейшей российской благотворительной НКО "Подари жизнь".

Речь идет о четырех благотворительных фондах - "Градислава", Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, "Соцгоспроект" и фонд "Дар".

Два из них - "Соцгорпроект" и "Дар" возглавляет бывший сокурсник премьер-министра Илья Елисеев. Остальные два фонда - "Градислава" и Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта - также были созданы Елисеевым, о чем тот говорил в интервью "Коммерсанту".

Как следует из отчетов фондов, за год они израсходовали около 3,6 млрд рублей (62 млн долларов). Навальный указывает, что если фонды связаны, их показатели можно рассматривать как показатели одного "суперфонда", которые на порядок превышают годовой бюджет любого благотворительного фонда в России.

"Дворцово-виноградный фонд Медведева - самый крупный благотворитель страны", - пишет оппозиционер. Для сравнения, годовой бюджет крупнейшего российского благотворительного фонда "Подари жизнь" составляет около 2,3 млрд рублей (41 млн долларов).

Четыре благотворительных фонда бывшего сокурскика премьера Ильи Елисеева ранее упоминались в фильме-расследовании Навального "Он вам не Димон", после выхода которого в нескольких городах России прошли антикоррупционные митинги.

Навальный утверждает, что на управляемые Елисеевым фонды оформлены роскошные объекты недвижимости, фактическим владельцем которых является Дмитрий Медведев, а сам Елисеев таким образом де-факто работает управляющим собственностью премьера.

В интервью газете "Коммерсант" Елисеев называет эти утверждения "чушью".

В конце марта на фоне скандала с выходом фильма обнаружилось, что министерство юстиции России удалило со своего сайта данные о некоммерческих организациях отчеты всех НКО до 2014 года.

Би-би-си направила запрос в минюст. В своем ответе пресс-служба ведомства подтвердила, что отчеты всех НКО до 2014 года удалены с сайта. Пресс-служба объяснила это тем, что согласно порядку размещения в интернете отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности НКО, утвержденному приказом минюста от 2010 года, срок размещения отчетов и сообщений в интернете не может составлять менее 1 года".

Фильм Навального "Он вам не Димон" стал поводом для многочисленных акций протеста в российских городах. В Москве, где акция в центре города не была согласована с мэрией, полиция задержала более 1000 человек, подсчитала мониторинговая группа "ОВД-Инфо". Официально полиция заявила о 600 задержанных. Сам Дмитрий Медведев дважды комментировал фильм-расследование Навального, категорически отрицая сделанные в нем выводы.

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