Фонд Навального рассказал об усадьбах, яхтах и виноградниках Медведева

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NEWSru.com
четверг, 2 марта 2017 г. 13:40
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал свое самое масштабное расследование. Главным героем разоблачительной публикации стал ближайший соратник президента страны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В материале "Он вам не Димон" речь идет об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, которые нашлись у высокопоставленного политика.
Vladimiras Šamanovas, Dmitrijus Medvedevas
© AFP/Scanpix

Расследование ФБК вылилось в почти 50-минутный фильм о богатствах Медведева, нажитых, как утверждают в фонде, на взятки олигархов и кредиты госбанков. Видео опубликовано на канале Навального на YouTube. Текстовая версия размещена на русском и английском языках.

Как отмечает Навальный в своем блоге, сотрудники фонда раскрыли изощренную разветвленную коррупционную схему, при помощи которой Медведев обогащается. Авторы расследования выяснили, что существует сеть благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. "Пожертвования" на них поступают от олигархов и из государственных банков. Получателями помощи выступают Медведев и его семья. На эти средства приобретается недвижимость и другая собственность, причем не только в России, но и за рубежом.

ФБК напоминает, что по такой схеме Медведев владеет дачей в Плесе, расследование о которой фонд опубликовал еще в сентябре прошлого года. Тогда выяснилось, что объект охраняется ФСО и над ним есть бесполетная зона.

Всего, по данным ФБК, на фонды Медведева было переведено как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом. На эти средства, в частности, были построены и содержатся поместье и агрокомплекс премьера в Мансурово, горная резиденция Псехако в Сочи, виноградники в Анапе и Тоскане (Италия), усадьба Миловка в Плесе Ивановской области.

По утверждению ФБК, один из объектов, находящихся в распоряжении Медведева, - это резиденция на Рублевке стоимостью около 5 млрд рублей. Формально недвижимость принадлежит Фонду поддержки социально-значимых государственных проектов ("Соцгоспроект"). Резинденцию (и землю, и особняк) фонду подарил один из самых богатых людей России бизнесмен Алишер Усманов с состоянием в 12,5 млрд долларов, выяснили в ФБК.

Председатель наблюдательного совета фонда "Соцгоспроект" - однокурсник Медведева Илья Елисеев, возглавляющий фонд "Дар", в собственности которого находилась усадьба "Миловка" в Плесе. ФБК называет пожертвование Усманова взяткой.

NEWSru.com
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Фонд Навального рассказал об усадьбах, яхтах и виноградниках Медведева (47)

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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал свое самое масштабное расследование. Главным героем разоблачительной публикации стал ближайший соратник президента страны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В материале "Он вам не Димон" речь идет об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, которые нашлись у высокопоставленного политика.

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