Фигурантом дела о призывах к массовым беспорядкам в Москве стал преподаватель математики

Фигурантом дела о призывах к массовым беспорядкам в Москве 2 апреля стал 25-летний Дмитрий Богатов, преподаватель математики одного из московских вузов, пишет Business FM в пятницу, 7 апреля, со ссылкой на адвоката Богатова Алексея Тепцова

По версии следствия, Богатов опубликовал в соцсетях призывы выйти на улицы в Москве и в других крупных городах, чтобы, в частности, потребовать отставки премьер-министра России Дмитрия Медведева и прекращения военных операций в Сирии и на Украине. При этом он якобы скрывал свой IP-адрес, пользуясь иностранными серверами.

Подозреваемый отрицает свою вину. Его адвокат полагает, что IP-адрес Богатова могли использовать злоумышленники. Он пользовался программой Tor, помогающей пользователям скрывать свое присутствие в сети. Но если на адрес преподавателя вышли следователи, то до них его могли найти преступники, заявил защитник.

«Дмитрий утверждает, что никогда вопросами, связанными с массовыми беспорядками, не интересовался, сайты такого толка не посещал, а уж того, чтобы размещать информацию на таких сайтах, у него даже в мыслях не было», — добавил Тепцов.

Богатову пока не предъявили официальное обвинение. Пресненский суд Москвы выберет для него меру пресечения 7 апреля. Статья, по которой подозревают Богатова, относится к преступлениям небольшой тяжести. Как правило, тех, кто проходит по ней арестовывают только в исключительных случаях. «Применять меру пресечения в виде заключения под стражу абсурдно. Но я не удивлюсь, если Следственный комитет пойдет по такому пути», — предположил Тепцов.

5 апреля вечером к Богатову домой пришли сотрудники Следственного комитета. Они проводили обыск примерно до двух часов ночи и изъяли всю технику подозреваемого и его жены. Самого Богатова задержали. При этом в Следственном комитете не назвали имя задержанного, сообщив только, что это мужчина 1992 года рождения.

Сообщения о подготовке акции 2 апреля появились после массовых митингов против коррупции, прошедших неделей ранее, 26 марта. Оппозиционные движения заявили о своей непричастности к подготовке новой акции. 2 апреля полиция установила в центре Москвы ограждения. К Манежной и Красной площадям стянули бойцов ОМОНа и Росгвардии. Никакого организованного шествия или митинга не было. По официальным данным, полиция задержала 31 человека. По неофициальным — больше 40.