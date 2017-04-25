Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом

Ортиков не числится ни в одном из государственных органов города Курган-Тюбе, где он якобы родился.

«Мы пока не нашли ни одного факта, подтверждающего данные о его рождении, учебе или работе в городе», — рассказал собеседник агентства.

Гражданина Таджикистана 1978 года рождения Содика Ортикова нашли, проверяя телефонные контакты террориста-смертника Акбара Джалилова, который созванивался с человеком, звонившим затем Ортикову. Сообщалось, что 15 лет назад он уехал из Курган-Тюбе на заработки в Россию. Работал поваром в кафе «Лесное» в подмосковном поселке Лесной городок.

Ортикова арестовали 7 апреля. При обыске у него нашли пистолет Макарова, две тротиловые шашки и гранату Ф-1. Вместе с ним арестовали его коллегу, гражданку Узбекистана Шохисту Каримову.

24 апреля Ортикову предъявили обвинение. Он заявил о своей полной непричастности к теракту. По его словам, найденное в его квартире оружие принадлежит его земляку, который уехал из России. Каримова тоже не признала свою вину.

3 апреля из-за взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек (15 пассажиров и один террорист), больше 50 человек получили ранения. Кроме того, на другой станции метро нашли не сработавшее взрывное устройство. Следствие считает, что бомбу взорвал Джалилов.

Всего по делу о теракте арестовали 10 человек: шестерых в Петербурге и четверых в Москве. Среди них предполагаемый организатор теракта, уроженец Киргизии Аброр Азимов.