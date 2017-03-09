Феминистки признали монтажом фотографию на кремлевской башне

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Телеканал "Дождь"
четверг, 9 марта 2017 г. 14:25
Фотография феминисток на Арсенальной башне, якобы сделанная 8 марта, оказалась фотошопом, написала в фейсбуке активистка Катрин Ненашева.
© Facebook

На фото девушки с заженными файерами развернули плакат «Национальная идея — феминизм».

«Мне больно сейчас за российский арт-активизм и феминистское сообщество, потому что фотография на Арсенальной башне действительно оказалась фотошопом. Я беспредельно уважаю всех участниц акции и не хочу обесценивать их действия. Все остальные фото и видео реальные», — написала Ненашева.

Феминистки провели акцию у стен Кремля 8 марта. Они вышли с плакатами «Женщину — в президенты», «Нас большинство», «Вся власть — женщинам» и другими. После акции несколько участниц были задержаны. Их отпустили без составления протокола.

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Военный комендант Кремля Сергей Хлебников в разговоре с радиостанцией «Эхо Москвы» назвал фотомонтажом снимок.

«Никакого баннера на башне не было, это фотомонтаж. Он на совести тех людей, которые его сделали. Все остальное на той фотографии — правда», — сказал Хлебников.

Специалист по информационной безопасности Александр Литреев проанализировал фото. В разговоре с Дождем он отметил, что у фото есть метка EXIF о последней модификации в Photoshop 7 марта — за день до акции.

Внимание на снимок также обратил фотограф Давид Френкель.

Фотокорреспондента RTVi Алексея Абанина, который снимал акцию, рассказал изданию, что никто из активисток не заходил на Угловую Арсенальную башню. В пресс-службе ФСО сказали, что проникновений на башню не фиксировали.

Телеканал "Дождь"
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Фотография феминисток на Арсенальной башне, якобы сделанная 8 марта, оказалась фотошопом, написала в фейсбуке активистка Катрин Ненашева.
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