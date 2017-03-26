Федеральные каналы в России проигнорировали митинги против коррупции

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 26 марта 2017 г. 17:15
Ни один из федеральных каналов не стал прерывать запланированные передачи, чтобы сообщить о многотысячных антикоррупционных акциях, которые прошли в Москве и в десятках городов по всей стране.
© AFP / Scanpix

Федеральные каналы решили не прерывать передачи и сериалы для сообщения об антикоррупционных акциях, в том чилсе, массовых задержаниях в центре Москвы.

Первый канал транслировал сериал «Романовы», канал «Россия» — мелодраму «Городская рапсодия», по НТВ шло шоу «Своя игра», по России 24 — документальный сериал о спецназе, по ТВЦ — мелодрама «Мусорщик», по Рен ТВ — сериал «Глухарь. В новостях за 16 часов на НТВ показали разгоны митингов в США и Йемене, а также рассказали о том, как в Москве прошел День земли.

Информация о протестных митингах не попала в число топ-новостей «Яндекса».

На первом экране сайта агентства РИА Новости об акции также не сообщается, главной новостью является сообщение о ранениях болельщиков в Белграде. ТАСС сообщение об акции озаглавил так: «Участникам несанкционированной акции в Москве грозят штрафы и аресты до 15 суток».

Телеканал "Дождь"
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