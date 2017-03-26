Федеральные каналы в России проигнорировали митинги против коррупции

Федеральные каналы решили не прерывать передачи и сериалы для сообщения об антикоррупционных акциях, в том чилсе, массовых задержаниях в центре Москвы.
Первый канал транслировал сериал «Романовы», канал «Россия» — мелодраму «Городская рапсодия», по НТВ шло шоу «Своя игра», по России 24 — документальный сериал о спецназе, по ТВЦ — мелодрама «Мусорщик», по Рен ТВ — сериал «Глухарь. В новостях за 16 часов на НТВ показали разгоны митингов в США и Йемене, а также рассказали о том, как в Москве прошел День земли.
Информация о протестных митингах не попала в число топ-новостей «Яндекса».
На первом экране сайта агентства РИА Новости об акции также не сообщается, главной новостью является сообщение о ранениях болельщиков в Белграде. ТАСС сообщение об акции озаглавил так: «Участникам несанкционированной акции в Москве грозят штрафы и аресты до 15 суток».
Пока мы внимательно следим за акциями протеста по всей России, на ТВ вот:https://t.co/eVAPUectLz pic.twitter.com/xyl9umDhml
— Meduza (@meduzaproject) March 26, 2017