Федеральные каналы в России проигнорировали митинги против коррупции

Ни один из федеральных каналов не стал прерывать запланированные передачи, чтобы сообщить о многотысячных антикоррупционных акциях, которые прошли в Москве и в десятках городов по всей стране.

Федеральные каналы решили не прерывать передачи и сериалы для сообщения об антикоррупционных акциях, в том чилсе, массовых задержаниях в центре Москвы.

Первый канал транслировал сериал «Романовы», канал «Россия» — мелодраму «Городская рапсодия», по НТВ шло шоу «Своя игра», по России 24 — документальный сериал о спецназе, по ТВЦ — мелодрама «Мусорщик», по Рен ТВ — сериал «Глухарь. В новостях за 16 часов на НТВ показали разгоны митингов в США и Йемене, а также рассказали о том, как в Москве прошел День земли.

Информация о протестных митингах не попала в число топ-новостей «Яндекса».

На первом экране сайта агентства РИА Новости об акции также не сообщается, главной новостью является сообщение о ранениях болельщиков в Белграде. ТАСС сообщение об акции озаглавил так: «Участникам несанкционированной акции в Москве грозят штрафы и аресты до 15 суток».