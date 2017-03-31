ФБК: прокуратура требует заблокировать информацию о новом митинге

К посту он приложил сканы документа, из текста которого следует, что он был отправлен главе Роскомнадзора из Генпрокуратуры. Ни в одном из этих двух ведомств слова Здольникова оперативно прокомментировать не смогли.

В выложенных Здольниковым сканах документа фигурируют два ролика на YouTube, две страницы в соцсети "ВКонтакте" и одна - в "Живом журнале".

"Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о распространении в сети "Интернет" информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", - говорится в документах.

Между тем, информация о планируемой оппозиционной акции доступна на значительно большем количестве сайтов в русском сегменте интернета.

Оппозиция планирует провести несанкционированную антикоррупционную акцию во многих городах России. Митинг не согласован с властями и замышляется как продолжение акций, прошедших в России 26 марта и обернувшихся самыми массовыми задержаниями с 1993 года.

По официальным данным, в автозаки попали 600 человек. Правозащитники утверждают, что задержанных больше тысячи.

Поводом для протеста стало расследование "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) оппозиционера Алексея Навального о недвижимости и имуществе, которыми пользуется премьер Дмитрий Медведев.