Facebook придумал, как бороться с трансляциями убийств

bbcrussian.com
четверг, 4 мая 2017 г. 08:45
Социальная сеть Facebook дополнительно наймет три тысячи человек, чтобы бороться с агрессивными публикациями и трансляциями сцен насилия, рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг.
Facebook logotipas
© Reuters/Scanpix

Цукерберг заявил, что было "душераздирающе" видеть людей, которые причиняют вред себе и другим вовремя прямых трансляций в "Фейсбуке".

Он добавил, что соцсеть также упростит сам механизм подачи жалоб, чтобы сотрудники могли быстрее на них реагировать и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

"На прошлой неделе мы получили сообщение, что кто-то, ведущий трансляцию, может совершить самоубийство. Мы немедленно связались с правоохранительными органами, и они смогли предотвратить причинение вреда", - написал Цукерберг.

Решение компании последовало за несколькими случаями трансляции убийств и самоубийств в соцсети.

В апреле мужчина был убит во время прямой трансляции в "Фейсбуке". Позже в том же месяце мужчина из Таиланда убил свою маленькую дочь, а затем себя, также транслируя происходящее.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Facebook придумал, как бороться с трансляциями убийств

Facebook logotipas
Социальная сеть Facebook дополнительно наймет три тысячи человек, чтобы бороться с агрессивными публикациями и трансляциями сцен насилия, рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг.

Кремлевские эксперты спрогнозировали результат Путина на выборах (10)

Кремлевские эксперты спрогнозировали результат Путина на выборах
За Владимира Путина на выборах президента в марте 2018 года проголосуют 70-75% избирателей, следует из доклада прокремлевского экспертного центра ФоРГО. Цифры вряд ли изменятся: у президента в глазах его сторонников нет альтернативы, а негативные события они готовы не замечать, утверждают авторы.

Путин пошутил о нежелании турецкой делегации работать (20)

Путин пошутил о нежелании турецкой делегации работать
Президент России Владимир Путин пошутил, что делегация Турции «не хочет работать». Об этом он сказал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану из-за того, что перед переговорами члены делегации не смогли сразу определиться с местами, сообщает РБК.

Минобороны РФ критикует доклад HRW о советских бомбах с химоружием в Сирии (18)

Минобороны РФ критикует доклад HRW о советских бомбах с химоружием в Сирии
В Минобороны России опровергли заявление правозащитников из Human Rights Watch о том, что власти Сирии применяли в Идлибе химические боеприпасы советского производства, сообщает "Интерфакс".

Россия списала долг Киргизии в 240 миллионов долларов (28)

Россия списала долг Киргизии в 240 миллионов долларов
Россия списала долг Киргизии в размере 240 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Facebook друзья
Rambler's Top100