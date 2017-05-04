Facebook придумал, как бороться с трансляциями убийств

Цукерберг заявил, что было "душераздирающе" видеть людей, которые причиняют вред себе и другим вовремя прямых трансляций в "Фейсбуке".

Он добавил, что соцсеть также упростит сам механизм подачи жалоб, чтобы сотрудники могли быстрее на них реагировать и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

"На прошлой неделе мы получили сообщение, что кто-то, ведущий трансляцию, может совершить самоубийство. Мы немедленно связались с правоохранительными органами, и они смогли предотвратить причинение вреда", - написал Цукерберг.

Решение компании последовало за несколькими случаями трансляции убийств и самоубийств в соцсети.

В апреле мужчина был убит во время прямой трансляции в "Фейсбуке". Позже в том же месяце мужчина из Таиланда убил свою маленькую дочь, а затем себя, также транслируя происходящее.