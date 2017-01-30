Европейский суд присудил 13 000 евро обвиняемым в убийстве Немцова

«Мы жаловались на условия содержания, а именно на задержку с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников, а также на несвоевременное рассмотрение судом апелляционных жалоб», — пояснил защитник.

По версии следствия, Анзор Губашев принимал участие в слежке за Немцовым, а Шадид Губашев был водителем и возил остальных обвиняемых по городу.

Бориса Немцова убили четырьмя выстрелами в спину на Большом москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. В совершении преступления обвинили Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Еще один подозреваемый по делу Беслан Шаванов погиб при задержании.

Дело об убийстве Немцова рассматривает Московский окружной военный суд, поскольку на момент совершения преступления Заур Дадаев служил во внутренних войсках. Сейчас в слушаниях по делу объявлен перерыв по техническим причинам до 1 февраля.