Европарламент призвал Чечню прекратить преследования геев

 (1)
Deutsche Welle
четверг, 18 мая 2017 г. 18:45
Депутаты Европарламента обратились к властям России и, в частности, к руководству Чечни с призывом прекратить преследования гомосексуалов, освободить незаконно содержащихся под стражей и провести расследование подобных фактов.
Demonstracija prieš gėjų engimą Čečėnijoje
© AFP / Scanpix

Об этом сообщается в пресс-релизе Европарламента в четверг, 18 мая. Депутаты также попросили Еврокомиссию, Совет Европы и страны ЕС оказать поддержку РФ в этом расследовании.

Парламентарии в специальной резолюции выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о незаконных задержаниях, пытках и даже убийствах людей, заподозренных в гомосексуализме. Они также осудили представителей чеченских властей, которые отрицали существование геев на их территории и провоцировали насилие в отношении членов ЛГБТ-сообщества.

Эвакуация из Чечни и убежище в Литве

В пресс-релизе Европарламента упоминается материал российской "Новой газеты", которая первой сообщила о массовых задержаниях и пытках геев в Чечне. На эту проблему обратили внимание различные правозащитные организации. В частности, "Российская ЛГБТ-сеть" 18 мая сообщила, что к ним обратились более 80 человек из Чечни, из которых примерно половину уже удалось вывезти из региона. В интервью "Интерфаксу" представитель организации уточнил, что девять человек были отправлены за границу. Правозащитники ведут переговоры как минимум с пятью странами о выдаче виз чеченских геям, а также об "открытии гуманитарных коридоров для представителей ЛГБТ-сообщества".

Вскоре после обсуждения публикации "Новой газеты" в России вопрос о положении геев в Чечне вышел на международный уровень. С призывами проверить сообщения журналистов выступили депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы. Пять стран ЕС, включая Германию, Францию, Великобританию, Нидерланды и Швецию, обратились к Москве с призывом защитить права ЛГБТ-сообщества в Чечне. Кроме того, эта тема была затронута канцлером ФРГ Ангелой Меркель на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.

Накануне, 17 мая, министерство иностранных дел Литвы сообщило, что выдало визы двум чеченцам, приехавшим в страну из-за преследований в связи с их сексуальной ориентацией. Литовские власти утверждают, что их страна одной из первых в Евросоюзе приняла чеченских гомосексуалов.

"Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы - относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище. Мы согласовываем свои действия с союзниками, потому что участвуют и другие страны", - сказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Европарламент призвал Чечню прекратить преследования геев (1)

Demonstracija prieš gėjų engimą Čečėnijoje
Депутаты Европарламента обратились к властям России и, в частности, к руководству Чечни с призывом прекратить преследования гомосексуалов, освободить незаконно содержащихся под стражей и провести расследование подобных фактов.

Участнику митинга 26 марта в Москве дали срок в колонии-поселении (12)

Участнику митинга 26 марта в Москве дали срок в колонии-поселении
Тверской районный суд Москвы приговорил 28-летнего актера Юрия Кулия к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении за нападение на полицейского во время антикоррупционного митинга, который состоялся в Москве 26 марта по инициативе Алексея Навального.

Путин провел секретную встречу с главными редакторами российских изданий (7)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин 16 мая провел в Сочи закрытую и секретную встречу с главными редакторами ряда российских изданий и выслушал их обращения, поставив условие не разглашать содержание беседы. Об этом главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил в эфире передачи "Собчак", вышедшей на телеканале "Дождь" 17 мая.

Российские СМИ: Алексей Навальный — политик или фактор политики? (8)

Aleksejus Navalnas
В обзоре российских газет: Кремль разрешил 5 регионам не повышать явку, Навальный действует как разрушитель системы, Клип Алисы Вокс мог заказать экс-сотрудник Кремля, Программа помощи ипотечникам закончилась, Россияне берут кредиты под 10 000% годовых.

Алишер Усманов записал видеообращение Алексею Навальному (10)

Алишер Усманов записал видеообращение Алексею Навальному
Российский бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, которое связано с началом рассмотрения его судебного иска к Фонду борьбы с коррупцией.
Facebook друзья
Rambler's Top100