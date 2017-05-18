Европарламент призвал Чечню прекратить преследования геев

Об этом сообщается в пресс-релизе Европарламента в четверг, 18 мая. Депутаты также попросили Еврокомиссию, Совет Европы и страны ЕС оказать поддержку РФ в этом расследовании.

Парламентарии в специальной резолюции выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о незаконных задержаниях, пытках и даже убийствах людей, заподозренных в гомосексуализме. Они также осудили представителей чеченских властей, которые отрицали существование геев на их территории и провоцировали насилие в отношении членов ЛГБТ-сообщества.

Эвакуация из Чечни и убежище в Литве

В пресс-релизе Европарламента упоминается материал российской "Новой газеты", которая первой сообщила о массовых задержаниях и пытках геев в Чечне. На эту проблему обратили внимание различные правозащитные организации. В частности, "Российская ЛГБТ-сеть" 18 мая сообщила, что к ним обратились более 80 человек из Чечни, из которых примерно половину уже удалось вывезти из региона. В интервью "Интерфаксу" представитель организации уточнил, что девять человек были отправлены за границу. Правозащитники ведут переговоры как минимум с пятью странами о выдаче виз чеченских геям, а также об "открытии гуманитарных коридоров для представителей ЛГБТ-сообщества".

Вскоре после обсуждения публикации "Новой газеты" в России вопрос о положении геев в Чечне вышел на международный уровень. С призывами проверить сообщения журналистов выступили депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы. Пять стран ЕС, включая Германию, Францию, Великобританию, Нидерланды и Швецию, обратились к Москве с призывом защитить права ЛГБТ-сообщества в Чечне. Кроме того, эта тема была затронута канцлером ФРГ Ангелой Меркель на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.

Накануне, 17 мая, министерство иностранных дел Литвы сообщило, что выдало визы двум чеченцам, приехавшим в страну из-за преследований в связи с их сексуальной ориентацией. Литовские власти утверждают, что их страна одной из первых в Евросоюзе приняла чеченских гомосексуалов.

"Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы - относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище. Мы согласовываем свои действия с союзниками, потому что участвуют и другие страны", - сказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.