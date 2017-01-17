ЕСПЧ признал незаконным запрет американским семьям усыновлять детей из России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на процедуру усыновления детей в американские семьи из-за принятия в России «закона Димы Яковлева».

Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей — граждан России.

Таким образом суд поддержал заявителей из США, которые пожаловались на то, что им отказали в усыновлении, хотя они уже начали оформлять необходимые документы. В материалах дела говорится, что все они начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год.

По их мнению, «закон Димы Яковлева» нарушает статьи 3, 8 и 14 Конвенции о защите прав человек и основных свобод.

Суд постановил выплатить по 22 жалобам компенсацию в размере трех тысяч долларов, а также обязал Россию покрыть издержки заявителей в размере 600 долларов.

«Закон Димы Яковлева» был принят в 2012 году. Неофициальное название он получил из-за смерти мальчика из России, усыновленного родителями из США в 2008 году. Документ запрещает американским гражданам усыновлять детей из России и устанавливает ограничения на въезд в Россию граждан США, которые ввели запретительные меры против россиян.

Закон был принят в ответ на американский «закон Магнитского», согласно которому вводятся санкции против лиц, подозреваемых в смерти юриста Сергея Магнитского. В 2013 году запрет на усыновление иностранцами был распространен на граждан государств, где легализованы однополые браки.