ЕСПЧ признал дискриминацией закон о пропаганде гомосексуализма в России

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Телеканал "Дождь"
вторник, 20 июня 2017 г. 12:12
Европейский суд по правам человека признал дискриминацией положения российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.
the European Court of Human Rights
© Reuters/Scanpix

ЕСПЧ рассматривал жалобу ЛГБТ- активистов, в том числе из сообщества GayRussia. Среди них — Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев. Ранее они были привлечены к ответственности за пропаганду гомосексуализма. Заявители утверждали, что закон нарушил их право на свободу выражения мнений.

ЕСПЧ признал нарушение статей о свободе выражения мнения, а также о запрете дискриминации Европейской конвенции о правах человека и основных свободах.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить трем заявителям совокупно более 49 тысяч евро, а также возместить суммы, которые они потратили на судебные расходы. Среди компенсаций есть выплаты за причинение морального ущерба.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков приняли летом 2013 года. Такой статьей дополнили Кодекс об административных правонарушениях, а также внесли изменения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и другие документы.

За пропаганду грозит штраф на сумму до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, юридических — до миллиона рублей и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. За пропаганду через интернет или СМИ граждан могут ошрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц — до 200 тысяч, юридических — до миллиона.

Телеканал "Дождь"
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ЕСПЧ признал дискриминацией закон о пропаганде гомосексуализма в России (19)

the European Court of Human Rights
Европейский суд по правам человека признал дискриминацией положения российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

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