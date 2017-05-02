ЕСПЧ присудил троим россиянам 95 000 евро за пытки в полиции

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Телеканал "Дождь"
вторник, 2 мая 2017 г. 14:20
Европейский суд по правам человека присудил троим гражданам России компенсацию в 95 тысяч евро совокупно за пытки в полиции. Об этом говорится на сайте суда.
© Reuters/Scanpix

Жалобу подавали россияне Александр Олисов, Никита Данишкин и Юрий Зонтов. Они обратились в ЕСПЧ в период с 2009 по 2014 годы, заявив, что их били, заставляя признаваться в преступлениях.

Российские власти не провели «эффективного» расследования по их жалобам, отмечается в сообщении ЕСПЧ.

Суд постановил, что Россия нарушила статью 3 Европеской Конвенции по правам человека (запрещение пыток).

Олисов был задержан в Оренбурге в мае 2006 года по подозрению в организации заказного убийства. В процессе допроса, по словам Олисова, его избивали, душили с использованием пластикового пакета, связывали в позах, доставляющих болевые ощущения.

Данишкин был задержан в декабре 2010 года. Он рассказывал, что сотрудники центра «Э» требовали от него признательных показаний по делу о подготовке теракта. Данишкина связали в «турецкой позе» и бросали на пол, говорится в его показаниях.

Зонтова подозревали в краже. По его словам, в августе 2011 года во время допроса его душили с использованием пластикового пакета и избивали полицейской дубинкой.

Телеканал "Дождь"
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