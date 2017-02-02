ЕСПЧ присудил Навальному 63 500 евро за семь задержаний

Европейский суд по правам человека присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в общей сумме чуть более 63,5 тысячи евро по его жалобам на задержания и аресты в ходе митингов 2012-2014 годов.

Общая сумма компенсации по решению Страсбургского суда составляет 63 678 евро, из них 12 653 - судебные издержки.

Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Речь идет о семи случаях, когда оппозиционера, как он сам считает, незаконно задерживали, штрафовали и арестовывали за мирные акции протеста.

Алексей Навальный, который находится сейчас в Кирове - там в районном суде проходит повторное рассмотрение дела "Кировлеса" - сказал, что удовлетворен решением Страсбургского суда, но добавил, что не удовлетворен тем, что штраф ему " будет выплачен из бюджета России, хотя должен быть выплачен из карманов этих продажных судей".

"Очень печально, что ближайший справедливый суд находится в Страсбурге, - сказал Навальный корреспонденту Би-би-си. - Это полезное решение - полезно всем гражданам России, которые судятся в ЕСПЧ - на него моно будет ссылаться".

"У меня на каждое задержание было видео, которое полностью изобличало российских полицейских, но все эти видео игнорировали в российском суде. ЕСПЧ рассудил все правильно", - заметил он.

В частности, Навальный жаловался на то, что его задержали при разгоне митинга на Пушкинской площади 5 марта 2012 года. Мероприятие проходило на следующий день после президентских выборов. Навального оштрафовали на 1000 рублей (16 долларов).

Кроме того, оппозиционер пожаловался на два задержания 8 мая 2012 года во время "народных гуляний" после инаугурации Владимира Путина - на Лубянском проезде и на Большой Никитской улице. Навальный получил за каждое по штрафу в 1000 рублей.

Также он жаловался на задержание 9 мая на Кудринской площади и последовавший за ним арест на 15 суток.

Алексей Навальный направил в ЕСПЧ жалобу и на задержание во время одиночного пикета 27 октября 2012 года. В тот день у здания Следственного комитета России проходила серия пикетов против репрессий и пыток. Навальному присудили штраф в 30 тыс. рублей. Он также пожаловался на задержание во время митинга у Манежной площади 24 февраля 2014 года в день вынесения первого приговора по делу о беспорядках на Болотной площади. Навальный получил 7 суток ареста и штраф 10 тысяч рублей.

Оппозиционер уже дважды получал компенсации, присужденные ЕСПЧ. Так, 26 июня 2015 года Россия выплатила ему и Илье Яшину по 26 тысяч евро, которые им присудил ЕСПЧ. Яшин и Навальный пожаловались на решение российского суда 2011 года - их обоих приговорили к 15 суткам административного ареста за неподчинение полиции во время несанкционированного шествия после протестного митинга 5 декабря.

Тот митинг был согласован с властями. На Чистых прудах в Москве собралось несколько тысяч человек, недовольных фальсификациями на выборах в Госдуму. Полиция начала задерживать участников акции, когда они попытались устроить шествие в сторону Лубянки, где расположены штаб-квартиры Центризбиркома, а также ФСБ. Всего было задержано около 300 человек - большинство из них получили штрафы.

В декабре 2014 года суд в Страсбурге встал на сторону заявителей и постановил, что Россия нарушила четыре статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ пришел к выводу, что назначенное оппозиционерам наказание было неоправданно суровым. Суд заключил, что разгон шествия, арест истцов и их осуждение за административное правонарушение не были продиктованы ситуацией и "не были необходимыми в демократическом обществе". По мнению судей, акция носила мирный характер и полиция могла проконтролировать ее, так как участников мероприятия было не так много. Россия обжаловала первоначальное решение суда, но по итогам рассмотрения апелляции постановление было решено оставить в силе. 26 июня 2015 года минюст сообщил, что Россия выплатила компенсации Навальному и Яшину.

Также 23 февраля 2016 года ЕСПЧ объявил о нарушениях в деле о хищении продукции предприятия "Кировлес", виновными по которому в 2013 году признали Навального и Петра Офицерова. Суд установил, что их обоих судили за деяния, которые невозможно отличить от обычной предпринимательской деятельности. Это нарушает статью о праве на справедливый суд Конвенции о защите прав человека. "Уголовное право было истолковано произвольно и непредсказуемо в ущерб обоих заявителей, что привело к явно неразумному исходу дела", - говорилось в решении. Обоим фигурантам присудили по 8 тысяч евро компенсации. Помимо этого Навальному присудили 48 тысяч евро компенсации судебных издержек, а Офицерову - 23 тысячи евро. Компенсацию Навальному выплатили 25 ноября 2016 года.

В связи с решением ЕСПЧ президиум Верховного суда России 16 ноября 2016 года отменил приговор Навальному и Офицерову и направил дело на новое рассмотрение. Оно началось в Ленинском районном суде Кирова 5 декабря 2016 года.