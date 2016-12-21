ЕСПЧ присудил 900 евро осужденному за беспорядки на Манежной площади в Москве

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 900 евро Игорю Березюку, осужденному за участие в протестных акциях на Манежной площади в Москве 11 декабря 2010 года, сообщил Би-би-си адвокат Дмитрий Аграновский.

По словам юриста, суд признал, что российские власти неправомерно продлевали Березнюку срок содержания под стражей, тем самым нарушив Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Теперь минюст обязан выплатить Березюку указанную сумму.

Массовые акции протеста на Манежной площади произошли 11 декабря 2010 года. Их причиной стала гибель спартаковского болельщика Егора Свиридова в драке с уроженцами Северного Кавказа.

По данным властей, в ходе возникших беспорядков под националистическими лозунгами в центре российской столицы пострадали более 30 человек.

В октябре 2011 года Тверской суд Москвы приговорил пятерых участников акций, среди которых был Игорь Березюк, к тюремным срокам от двух до 5 с половиной лет. В 2012 году Мосгорсуд снизил Березюку наказание до пяти лет и трех месяцев.

Все обвиняемые являлись членами незарегистрированного оппозиционного объединения "Другая Россия".