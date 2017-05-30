ЕСПЧ обязал Россию заплатить 38 000 евро за нарушения на выборах

Суд признал, что своими действиями российские власти нарушили право девяти заявителей на свободные выборы. Четверо из этих девяти заявителей получат по 7,5 тысяч евро (8300 долларов) компенсации.
Также суд взыскал в пользу всех заявителей еще в общей сложности 8 тысяч евро (почти 9 тысяч долларов) в качестве компенсации судебных издержек.
В качестве истцов выступили жители Санкт-Петербурга, в том числе несколько депутатов "Справедливой России" и наблюдатели на выборах.
Они утверждали, что результаты голосования на нескольких участках были изменены. Их жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к пересчету голосов.
В иске было заявлено о нарушении права на свободные выборы и права на эффективную правовую защиту.
Согласно официальным данным ЦИК, в 2011 году в результате думских выборов партия "Единая Россия" набрала 49,32% голосов, за КПРФ проголосовали 19,19% населения, за ЛДПР - 11,67%, за "Справедливую Россию" - 13,24%.
Официальные результаты голосования вызвали различные оценки со стороны российских и зарубежных наблюдателей. Многие из них отмечали, что в день голосования имели место значительные фальсификации - вброс бюллетеней, переписывание протоколов, "карусель" (многократное голосование).
Результаты выборов и фальсификации стали причиной массовых митингов.
Россия входит в число стран, из которых поступает наибольшее количество жалоб в ЕСПЧ. Только в 2016 году суд рассмотрел 228 жалоб, поданных против России, еще 7,8 тыс. заявлений ожидают своей очереди. Значительная часть судебных решений принимается не в пользу российских властей.