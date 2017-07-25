ЕСПЧ обязал Россию выплатить 6000 евро осужденному по делу Немцова

Помимо него, на условия содержания и транспортировки жаловались другие фигуранты этого дела — братья Анзор и Шадид Губашевы.

Адвокат Эскерханова Роза Магомедова рассказывала в декабре прошлого года «Коммерсанту», что ее подзащитный предъявил несколько жалоб. Его не устраивало, что Басманный районный суд слишком долго не рассматривал жалобу на арест и его продление в Мосгорсуде. Он также жаловался, что в СИЗО № 6 нет свежего воздуха, дневного света и питьевой воды, а камеры, где содержатся арестованные, переполнены.

Газета тогда писала, что Россия добровольно выплатит Эскерханову 6 тысяч евро, но взамен он должен будет отозвать свою жалобу. Об этом, как сообщал «Коммерсантъ», договорились замминистр юстиции России Георгий Матюшкины и ЕСПЧ.

В начале января адвокат Анзора и Шадида Губашева — других фигурантов дела — Муса Хадисов сообщил, что ЕСПЧ присудил его подзащитным компенсацию в размере 13 тысяч евро. Они жаловались на нарушение режима питания, применение наручников и другие условия. Однако на самом деле в январе ЕСПЧ не вынес такое постановление. В суде объяснили, что тогда было предложение российским властям пойти на мировое соглашение и выплатить эту сумму. По регламенту суда любые переговоры между заявителем и властями являются конфиденциальными и не пожлежат разглашению. Однако Хадисов нарушил это правило.

13 июля Московский окружной военный суд приговорил Анзора Губашева к 19 лет колонии, Шадида Губашева к 16 годам колонии, а Темирлан Эскерханов был приговорен к 14 лет колонии.

Бориса Немцова убили выстрелами в спину 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля на Большом Москворецком мосту в Москве.