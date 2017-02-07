ЕСПЧ обязал Россию выплатить 183 000 евро за разгоны митингов

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bbcrussian.com
вторник, 7 февраля 2017 г. 14:25
Суд в Страсбурге удовлетворил иск 23 россиян, жаловавшихся на отказы российских властей согласовывать массовые мероприятия с последующим преследованием участников этих акций.
© Reuters/Scanpix

Суд в Страсбурге признал действия российских властей ограничивающими право на свободу собраний. По решению ЕСПЧ Москва обязана выплатить истцам в общей сложности 183,5 тыс. евро.

В обращении в суд говорилось, что в период с 2009 по 2012 годы российские власти воспрепятствовали проведению 28 массовых акций, а их организаторов и участников подвергли задержаниям и судебным преследованиям.

Январь-февраль 2009 года. Отказ властей Самары в проведении мероприятия в память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, застреленных в Москве

Декабрь 2009 - февраль 2010 года. Отказ правозащитникам Льву Пономареву и Евгению Ихлову в проведении аналогичного митинга в Москве

Март 2010 года. Отказ Льву Пономареву, Евгению Ихлову и Сергею Удальцову в проведении в Москве марша и митинга протеста против нарушения прав жителей Москвы и Московской области

Август 2009 года. Череда отказов гей-активистам в проведении пикетов с требованием отставки главы Северного административного округа Москвы, которого обвиняли в разжигании ненависти к представителям сексуальных меньшинств и нарушении закона о выборах

Июнь 2010 года. Отказ гей-активистам в проведении марша в защиту прав сексуальных меньшинств в Санкт-Петербурге

Апрель-май 2010 года. Отказ властей Калининграда в проведении акции в поддержку политики президента Дмитрия Медведева по борьбе с коррупцией, преступностью и реформированию правоохранительной системы

Март 2011 года. Отказ властей Калининграда в проведении митинга протеста против "полицейского государства" и с требованием отставки премьер-министра Владимира Путина

Июнь 2009 - август 2012 года. Серия отказов городской администрации Ростова-на-Дону активистам движения "Другая Россия" в проведении акций "Стратегия-31" в защиту 31-й статьи Конституции.

Декабрь 2012 - январь 2013 года. Отказ в проведении пикетов у здания Государственной думы в знак протеста против "закона Димы Яковлева", запрещающего гражданам США усыновление российских детей

В жалобе, которую удовлетворил ЕСПЧ, говорится, что на сегодняшний день на рассмотрении в суде в Страсбурге находятся более 80 заявлений о нарушении права на свободу собраний в России.

В действительности число россиян, считающих, что российские власти нарушают их право на свободу собраний, не ограничивается десятками.

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