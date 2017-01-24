ЕСПЧ не счел дискриминацией пожизненные сроки в России

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bbcrussian.com
вторник, 24 января 2017 г. 13:15
Европейский суд по правам человека отклонил жалобу двух россиян, считающих дискриминацией тот факт, что за те же преступления, за которые они получили пожизненные сроки, женщины, несовершеннолетние и пожилые люди получают более мягкое наказание.
© Reuters/Scanpix

Суд счел адекватными нормы российского законодательства, запрещающие назначать пожизненные сроки женщинам, людям, не достигшим совершеннолетия на момент совершения преступления и людям, которым на момент вынесения приговора уже больше 65 лет.

В решении, опубликованном на сайте суда, поясняется, что практика учета пола и возраста преступника при назначении ему наказания полностью согласуется с принципами гуманизма и не нарушает права человека.

В связи с этим суд отклонил жалобу заявителей, утверждавших, что Россия нарушила их права на личную свободу и неприкосновенность и на защиту от дискриминации. В решении суд также отметил, что приговоры в их отношении не выглядят необоснованно суровыми.

Жалобу подали россияне Аслан Хамтоху и Артем Аксенчик, родившиеся в 1970 и в 1985 году соответственно. Оба осуждены за ряд особо тяжких преступлений и отбывают пожизненные сроки в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

Жалобщики отмечали, что российский закон запрещает назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы некоторым категориям граждан. Так как осужденные - взрослые мужчины, они ни в одну из этих категорий не попадают и считают это дискриминацией по возрастному и гендерному признаку.

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