ЕС перестал называть Ротенберга "знакомым Путина"

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Телеканал "Дождь"
среда, 26 июля 2017 г. 16:30
Евросоюз изменил формулировку обоснования включения в санкционный список российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. Новая формулировка опубликована в официальном журнале ЕС.
Arkadijus Rotenbergas
© RIA/Scanpix

В первоначальной формулировке Ротенберга называли «давним знакомым президента Путина и его бывшим спарринг-партнером по дзюдо». В новой редакции его называют «известным российским бизнесменом, который имеет тесные личные связи с президентом Путиным».

В скорректированном обосновании санкций также более подробно расписаны госконтракты, которые получили компании Ротенберга. В частности, указывается договор на строительство железной дороги на Керченском мосту стоимостью 17 миллиардов рублей, который не упоминался в первоначальной формулировке.

«С марта 2014 года Ротенберг или его компании получили госконтракты на общую сумму более семи миллиардов долларов. В 2015 году Ротенберг возглавил ежегодный список госконтрактов, получив контракты на 555 млрд рублей от российского правительства», — отмечается в скорректированном обосновании.

Ротенберг попал под европейский санкции в 2014 году после того, как его компания выиграла подряд на проектирование моста через Керченский пролив. Бизнесмену закрыли въезд в страны Евросоюза, а его активы, размещенные в европейских банках, арестовали.

Он подал жалобу на это решение в Европейский суд, обратив внимание на расплывчатое и неточное обоснование введения санкций. В ноябре прошлого года суд признал необоснованными действовавшие с июля 2014 года по март 2015 года санкции в отношении Ротенберга. Однако санкции, введенные в отношении бизнесмена и действовавшие с марта 2015 года по сентябрь 2016 года, суд признал законными.

Телеканал "Дождь"
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