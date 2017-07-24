Эмин Агаларов впервые высказался о скандале вокруг Трампа-младшего

"Никаких вопросов о Трампе. Я тут в качестве артиста. Приходите на мое шоу сегодня вечером", - заявил поп-певец и сын основателя российской компании Crocus Group Эмин Агаларов, отвечая на вопрос, что именно он пытался передать Дональду Трампу-младшему.

Эмин Агаларов также не стал комментировать слова своего юриста о том, что имейлы, обнародованные Трампом-младшим, не являются подлинными.

Тут он посоветовал обратиться к самому юристу. На вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы он также отвечать не стал.

Согласно переписке Дональда Трампа-младшего, выложенной им в "Твиттер", Эмин Агаларов мог быть инициатором коммуникации между семьей Трампа и российской стороной относительно передачи предвыборной команде Дональда Трампа компромата на Хиллари Клинтон.

Семья Трампа знакома с семьей Агаларовых как минимум с момента проведения в Москве конкурса "Мисс Вселенная 2013".

Это знакомство, якобы, являлось основанием для того, чтобы Трамп-младший заинтересовался предложением Агаларова.

Согласно переписке, у Агаларовых могла быть информация о Хиллари Клинтон, хотя во время последовавшей встречи компромат якобы не обсуждался.

Не первый раз в Юрмале

Эмин Агаларов - частый гость в Юрмале: он участвовал в фестивалях "Лайма. Рандеву. Юрмала" и "Новая волна" (вне конкурсной программы).

Оба мероприятия традиционно привлекали в латвийский город-курорт не только звезд шоу-бизнеса, но и крупных предпринимателей.

В разные годы местные СМИ замечали среди них Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Рината Ахметова и Петра Авена.

Дональд Трамп-младший также посещал Латвию. В 2012 году он приезжал в Ригу по приглашению главного акционера Baltic International Bank Валерия Белоконя.

Как рассказал Трамп-младший в интервью журналу "Открытый город", в Латвию его привлекла возможность говорить о семейном бизнесе и связях поколений. Никаких конкретных сделок он там заключать не собирался, хотя некоторые возможности обсуждались.

Baltic International Bank известен работой с клиентами за пределами Латвии, в том числе в постсоветском пространстве.

Валерий Белоконь, в свою очередь, - совладелец британского футбольного клуба "Блэкпул" и ведет судебную тяжбу с семьей Ойстон, которая владеет контрольным пакетом клуба.