"Экстрасенс" из Латвии в видениях увидела "теракт" в Петербурге

В Центральном районе Санкт-Петербурга полицейские и саперы искали бомбу по наводке экстрасенса из Латвии.

Как отмечает портал "Невские новости", вечером 23 июня с полицейскими связался 62-летний петербуржец. Пенсионер рассказал, что находился на Конногвардейском бульваре, когда его остановила неизвестная средних лет. Представившись "Наташей", она предупредила гражданина, что на набережной Кутузова может произойти теракт.

Полицейские смогли установить личность женщины. Ей оказалась 47-летняя гражданка Латвии. 21 июня иностранка в качестве туриста прибыла в Северную столицу. По словам гостьи Северной столицы, она — экстрасенс. Один из увиденных ею вещих снов был про террористический акт в Петербурге, чем она и поделилась с петербуржцем.

Сотрудники полиции решили осмотреть предполагаемое место происшествия. В результате проверки было установлено отсутствие взрывчатых веществ и взрывных устройств.