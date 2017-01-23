Эксперты зафиксировали раздвоение исторической памяти у россиян

Россияне воспринимают прошлое как две параллельных истории, показало исследование экспертов Комитета гражданских инициатив (КГИ) бывшего министра финансов России Алексея Кудрина.

Одна история — консервативный миф, навязываемый сверху государством. Это старается, но не может помешать формированию альтернативной памяти, основанной на изучении реальной истории своих семей и малых родин.

В понедельник эксперты КГИ представляют социологическое исследование, проведенное при подготовке доклада «Какое прошлое нужно будущему России?» В докладе исследователей из НИУ ВШЭ/МВШСЭН и SUNY Stony Brook отмечается, что рассмотреть ростки прогресса в сознании граждан мешает навязываемый пропагандой консервативный миф.

По нему история стоит на месте, «здесь так было всегда». Революции и бунты мало на что влияли, история — это серия побед, одержанных правящим режимом.

Но одновременно в России быстро формируется «вторая память» — осмысление прошлого небезразличной частью общества. На смену индифферентного отношения к прошлому приходит желание узнать историю своей семьи, улицы, района, края. Причем эта форма изучения истории зачастую более инновационная — с использованием новейших методов исследования архивов, при активном задействовании социальных сетей, краудфандинга.

Государство, навязывая свои исторические модели с помощью громких юбилеев, пафосных выставок и памятников, препятствует созданию альтернативной памяти: многие архивы по-прежнему закрыты, доступ к ним усложняется. Несмотря на это, «вторая память» постепенно формируется, а частные инициативы в этой сфере иногда становятся весьма успешными и резонансными. Эксперты напоминают в этой связи про проект с обнародованием имен сотрудников НКВД.

Косность сознания соотечественников — это миф, делают вывод эксперты КГИ. Они считают прогрессивным (как еще одна форма самоорганизации общества) и необратимым процесс формирования «второй памяти» и предлагают оказывать ему всяческую поддержку — с помощью грантов, конкурсов, учетных программ, проектов по оцифровке архивов и координации профессиональных сообществ.

«Если для первой памяти характерна вертикальная координация, то вторая память развивается по горизонтальному принципу, — перечисляют различия эксперты. — В то время как для первой памяти характерна сильная оценочная и идеологическая окраска прошлого, вторая память, напротив, дистанцируется от идеологии».

Второй способ осмысления прошлого, в отличие от первого, «указывает путь преодоления исторических конфликтов». Этот способ гораздо ближе к профессиональному изучению истории: работа с архивами, критическое отношение к источникам, интерес к установлению исторических фактов (а не к закреплению идеологических мифов), поиск свидетельств, признанных в историческом сообществе.

«Вторая память базируется на признании ценности отдельного человека и его истории», - отмечается в докладе.