Эксперты оценили потери россиян из-за продуктового эмбарго

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Deutsche Welle
понедельник, 20 марта 2017 г. 16:02
Из-за продуктового эмбарго, введенного Россией, россияне несут финансовые убытки. Их масштабы оценили эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ.
© RIA/Scanpix

Россияне ежегодно теряют 4400 рублей из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на западные санкции в конфликте вокруг Украины. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные ежемесячного мониторинга РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ.

По оценкам экспертов, в результате российского продуктового эмбарго цены санкционных товаров (поставляемых из стран, не попавших под эмбарго), выросли в среднем на 3, а цены несанкционных товаров, - на 2,9 процента.

Эксперты анализировали рост цен на иностранные товары и их отечественные аналоги на основе сравнения фактических и прогнозных (в условиях отсутствия эмбарго) цен.

"Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного набора товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период (2014 - 2016 годы) составили в среднем 4380 рублей в год", - говорится в мониторинге.

Deutsche Welle
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