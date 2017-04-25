Экспертиза Поклонской не повлияет на решение о прокате "Матильды"

bbcrussian.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 11:47
Экспертиза трейлеров и сценария фильма Алексея Учителя "Матильда", проведенная по инициативе депутата Госдумы Натальи Поклонской, не будет учитываться при решении вопроса о выдаче прокатного удостоверения, заявил первый замминистра культуры Владимир Аристархов.
© AFP/Scanpix

"Нет, не будем. Оно сделано не видя фильма. Что это за заключение, что это за эксперты?" - сказал он в интервью Интерфаксу.

Фильм Учителя о романтических отношениях между будущим российским императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской спровоцировал громкий скандал. Главным противником картины стала бывший крымский прокурор, депутат Госдумы Поклонская, которая сочла оскорбительным сам сюжет фильма.

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В середине апреля Полонская сообщила, что направила в Генпрокуратуру России заключение экспертов, которые по ее просьбе изучили два трейлера "Матильды" и текст сценария. Они пришли к выводу, что фильм нельзя показывать широкой публике в связи с "высокой степенью провокативности и уничижения".

"Созданный в фильме "Матильда" образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан", - говорилось в заключении.

Экспертиза Поклонской не повлияет на решение о прокате "Матильды"
© Youtube

Сам режиссер считает претензии к его картине необоснованным. В прошлую субботу он сказал, что "с пониманием и сочувствием" относится к претензиям Поклонской.

"Мне кажется, что это основано на совершенно дикой любви к Николаю II. Платонической, но не идейной, на мой взгляд. Так яростно нападать и говорить, что никакой любви не было и я все выдумал - это непостижимо", - сказал Учитель.

На прошлой неделе против нападок на фильм, производство которого еще не закончилось, выступили глава министерства культуры Владимир Мединский, а также сенатор Елена Мизулина. Мединский назвал дискуссию о "Матильде" "вакханалией демократии". "Как можно судить фильм, который никто еще не видел?" - сказал министр.

В российский и зарубежный прокат "Матильда" выйдет в конце октября.

В конце января организация "Христианское государство - Святая Русь" направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката "Матильды". Организация обещала предпринять "методы борьбы с беззаконием и безумием".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил о недопустимости "угроз со стороны анонимных экстремистов". Одновременно он призвал противоположную сторону конфликта "четко разъяснять отсутствие в своих намерениях оскорбить чьи-то чувства".

В феврале Учитель направил генеральному прокурору Юрию Чайке два письма. В одном он жаловался на угрозы "Христианского государства - Святой Руси", во втором просил оградить его от "публично распространяемых клеветнических измышлений Поклонской".

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Экспертиза Поклонской не повлияет на решение о прокате "Матильды"

Экспертиза Поклонской не повлияет на решение о прокате Матильды
Экспертиза трейлеров и сценария фильма Алексея Учителя "Матильда", проведенная по инициативе депутата Госдумы Натальи Поклонской, не будет учитываться при решении вопроса о выдаче прокатного удостоверения, заявил первый замминистра культуры Владимир Аристархов.

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