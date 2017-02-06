Эксперт: на борту разбившего под Сочи Ту-154 произошел взрыв

Независимый эксперт, член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов, не дожидаясь официальных данных, занялся собственным расследованием крушения росийского Ту-154 под Сочи. По его мнению, на борту самолета, верояно, произошел взрыв.

Свои выводы независимый эксперт сделал на основе анализа фото: по мнению Антипова, изменение окраски и изгиб частей фюзеляжа свидетельствует, что в багажном отсеке справа произошел взрыв.

"Мне удалось обратить внимание на несколько характерных обломков, которые в полной мере раскрывают все происходящее на борту перед крушением, как говорится, железо не врет. И железо показало, что в первом грузовом отсеке внутри было очень большое давление, из-за чего борт в районе грузового отсека был просто разорван. Оставшийся металл был откинут вверх, это было с правой стороны", — сообщил он в интервью радио BFM.ru.

По словам Юрия Антипова, "левый борт грузового отсека — там вообще ситуация однозначная: ниже пола, то есть в отделе грузового отсека, обшивка приобрела черно-коричневый окрас, что возможно только при воздействии очень высокой температуры".

"Четко видно, что верхняя часть обломка, которая находится в пассажирском салоне, она определенного окраса, а ниже линии пола… приобрел темно-коричневый окрас с элементами даже черного цвета", — заявил он.

По мнению эксперта, версия взрыва объясняет другие известные факты: большой разлет обломков и фрагментацию тел пассажиров. О результатах расследования Антипова также сообщалось на сайте Sochi.com, в материале городского портала опубликованы фото, о которых говорит эксперт.

Другой эксперт, исполнительный директор общества независимых расследователей авиапроисшествий Валерий Постников, не верит в изложенную Антиповым информацию и призывает дождаться результатов расследования, сообщает Newsru.com.

"У специалистов нет никакого желания стоять на ушах долго, они просто кропотливо выполняют свою работу, поэтому целесообразно перестать отвлекаться на мнение любого так называемого эксперта и дождаться тех, кому это поручает государство", — сказал Постников.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи вскоре после взлета. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось из Москвы в Сирию на авиабазу "Хмеймим". На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

Согласно представленным к настоящему времени данным, все системы разбившегося самолета исправно работали до столкновения с водой. Это опровергло версию о возможном теракте на борту Ту-154 или его обстреле с земли. Единственной версией расследования осталась ошибка экипажа, а расшифровка данных "черных ящиков" должна указать на то, что именно пилоты сделали не так.

По официальным данным, версия теракта исключена. Окончательные данные расследования не представлены: по данным СМИ, у экспертов возникли сложности с расшифровкой данных бортовых самописцев из-за их устаревшей конструкции.