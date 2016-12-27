Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из больницы

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bbcrussian.com
вторник, 27 декабря 2016 г. 12:08
Бывшего мэра Юрия Лужкова выписали из московской клиники, рассказали в его пресс-службе.
Jurijus Lužkovas
© RIA/Scanpix

О госпитализации Лужкова стало известно 23 декабря. Тогда же он назвал сообщения некоторых российских СМИ о его тяжелом состоянии и клинической смерти бредом.

"Лужков чувствует себя хорошо и покинул больницу. Новогодние праздники он проведет в кругу родных и близких", - рассказал представитель пресс-службы бывшего мэра.

Ранее Юрий Лужков говорил, что уже 27 декабря отправится кататься на лыжах в Австрию.

"Я уже сегодня закончу здесь прокапывание. Это вирусное воспаление легкого. Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе. Вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа", - сказал Лужков агентству РИА Новости.

О госпитализации 80-летнего Лужкова стало известно в минувшую пятницу, 23 декабря. Бывшему мэру стало плохо во время встречи с ректором МГУ Виктором Садовничим.

Он был доставлен в больницу, а чуть позже назвал сообщения некоторых российских СМИ о его тяжелом состоянии и клинической смерти "бредом и неправдой".

Юрий Лужков был уволен с поста мэра Москвы в 2010 году "в связи с утратой доверия" Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда пост президента России. Причиной отставки Лужкова называли открытый конфликт с президентом, хотя сам Медведев позднее заявил, что поводом для такого решения стала коррумпированность московской власти.

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