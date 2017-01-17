Экс-комбат "Севера" выступил в суде по Немцову, но многого не вспомнил

Он стал первым из высокопоставленных чеченцев, согласившихся дать показания по делу об убийстве Немцова. Алибек Делимханов - родной брат депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, считающегося правой рукой главы республики Рамзана Кадырова.

Бывший командир "Севера" подтвердил, что его экс-заместитель Руслан Геремеев приходится ему дальним родственником. Где сейчас находится Геремеев, Делимханов не знает. Семья Немцова считает, что Геремеев может быть причастен к убийству, но в материалах дела среди предполагаемых заказчиков или организаторов преступления он не фигурирует.

Делимханов также сообщил, что узнаёт среди подсудимых своего бывшего подчиненного Заура Дадаева, который служил в батальоне "Север". Дадаев считается предполагаемым исполнителем убийства Бориса Немцова.

Вадим Прохорова, адвокат семьи Немцова, спрашивал у Делимханова подробности о командировках его подчиненных, о процедуре увольнения и отстреле оружия увольняемых сотрудников.

"Я не знаю [производится ли отстрел сдаваемого оружия]. Там есть командир полка. Я уже не командир полка. Этим занимается штаб полка. Я не готов вам детально сейчас отвечать на этот вопрос, - заявил Делимханов. - Я просто не помню уже. Два года меня там нету. Нужно обратиться в полк. Я не помню, два года уже прошло".

Алибек Делимханов заявил, что не отправлял Дадаева в командировку в Москву и не подписывал документы о командировках своих подчиненных. Бывший командир "Севера" не смог ответить на большинство других вопросов, сославшись на то, что не помнит деталей.

Представители Немцовых также просили допросить по этому делу Рамзана Кадырова, Адама Делимханова и сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. Но в этом адвокатам было отказано.

Всего обвиняемыми по делу об убийстве политика проходят пять выходцев из Чечни. Помимо Дадаева, это Анзор Губашев, Шагид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Все они отрицают свою причастность к убийству политика.

Соратники Немцова полагают, что обвинения были предъявлены лишь исполнителям убийства, но не его организаторам.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Политик, который был автором нескольких критических докладов, в том числе о президенте России Владимире Путине, неоднократно жаловался на угрозы в своей адрес.