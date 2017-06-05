Экс-главе украинской библиотеки в Москве дали 4 года условно

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bbcrussian.com
понедельник, 5 июня 2017 г. 12:19
Мещанский суд Москвы признал бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину виновной по уголовному делу об экстремизме и растрате. Чтение приговора продолжается.
© AFP / Scanpix

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину к 4 годам лишения свободы условно по уголовному делу об экстремизме и растрате.

Шарину обвинили в распространении ряда книг, которые, по мнению следствия, разжигают ненависть к России.

Согласно приговору суда, экс-директор "совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

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Судья также освободила Шарину из-под домашнего ареста и зачла его срок в общее наказание.

Сама подсудимая заявила, что считает решение суда политически мотивированным.

"Это политическое дело. Я 35 лет работала библиотекарем. Видимо, разрушение библиотеки было выгодно. Мне жалко библиотеку", - отметила Шарина.

Она также заявила, что в библиотеке изначально не хранилось ни одной экстремистской книги, и 16 книг были туда подброшены.

Защита Шариной просила полностью оправдать ее по всем эпизодам. Адвокат Иван Павлов заявил, что планирует обжаловать приговор.

Прокурор Людмила Баландина просила суд приговорить 59-летнюю Шарину к пяти годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст.

Кроме того, гособвинитель просила запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью, сроком на три года.

После оглашения приговора Баландина сообщила агентству ТАСС, что сторона обвинения удовлетворена исходом дела.

Наталья Шарина была задержана в октябре 2015 года после обысков в библиотеке. С тех пор она находилась под домашним арестом, который неоднократно продлевался судом.

По версии следствия, Шарина приобрела книги публициста и члена запрещенной в России украинской националистической партии УНА-УНСО Дмитра Корчинского, которые признаны в России экстремистскими, и разместила их в открытом доступе в библиотеке.

Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, в каждой из которых эксперты нашли фрагменты экстремистской направленности.

Экс-директора также обвиняют в растрате 2,2 млн рублей (38,8 тыс. долларов): по данным следственных органов, она фиктивно устроила на работу знакомых ее адвоката, обеспечив им медицинское страхование и заработную плату.

Следствие также утверждает, что в 2011 году Шарина расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме.

"Расставляла книги на стеллажи"

Сама Шарина отвергает предъявленные ей обвинения. Она утверждает, что следствие не конкретизировало их и не объяснило, что она совершила.

"Вы обвиняете меня в том, что я расставила книги на стеллажи, будучи директором библиотеки. Никакой вины я не чувствую за собой", - сказала подсудимая в ходе слушаний.

"Я не считаю себя виновной в чем-либо. Все люди, которые создавали библиотеку, известные люди [...] и вот не прошло и 15 лет, как маленькая горстка людей библиотеку разрушила", - отмечала Шарина.

Адвокаты Шариной утверждали, что ее уголовное преследование ведется по политическим мотивам, и просили оправдать подсудимую "в связи с отсутствием состава события преступлений".

"Обвинение действительно непонятное. Непонятно, что хотел сказать автор обвинения", - отмечал на процессе адвокат Шариной Иван Павлов. По его словам, преступный умысел следствие не смогло доказать, а мотивы остаются неясными.

Глава отдела комплектования библиотеки Татьяна Мунтян в интервью Украинской службе Би-би-си высказывала предположение, что следователи подбросили книги, которые потом изъяли.

"Там, откуда эту книгу получили, никогда ее не было. Там была куча книг без отметок библиотеки. Это 100% книги, которые они [следователи] с собой принесли ", - сообщила Татьяна Мунтян.

Сопредседатель Объединения украинцев России Валерий Семененко в беседе с bbcrussian.com отмечал, что деятельность библиотеки не имеет ничего общего с экстремизмом.

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