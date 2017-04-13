Экс-глава Марий Эл Маркелов задержан по подозрению в коррупции

"По делу проходят трое - Маркелов, который задержан, а также взяткодатели - предприниматель Николай Кривашин и глава местного телеканала "Регион 12" Мария Кожевникова. В настоящее время в Москве в квартире дочери Маркелова и в доме его супруги ведутся обыски. Также обыски проходят и в Марий Эл", - сказал ТАСС адвокат экс-губернатора Игорь Трунов.
В разговоре с агентством Интерфакс он уточнил, что дело ведет следователь по особо важным делам СКР по фамилии Степанов, а в ближайшее время экс-губернатора скорее всего этапируют в Москву.
Источник Интерфакса также утверждает, что задержание Маркелова - лищь эпизод большого уголовного дела о махинациях в агрохолдинге "Акашево", возбужденного в отношении бывшего министра сельского хозяйства республики Ираиды Долгушевой. Официально это не подтверждено.
Российский президент Владимир Путин ранее предложил возглавить Республику Марий Эл до сентябрьских выборов главе подмосковного Арбитражного суда Александру Евстифееву.
Как утверждал Путин, увольняя Маркелова, тот "хотел бы поменять место работы". Бывший губернатор и сам заявил, что хочет отдыхать и писать стихи. СМИ в Йошкар-Оле предполагали, что Маркелов может оказаться в Совете Федерации либо на судейской должности.
Леонид Маркелов возглавлял республику с января 2001 года. На выборах в 2015 году уроженец Москвы едва избежал второго тура, набрав 50,78% голосов. При этом в СМИ регулярно появлялись стихи губернатора, а сам он не раз оказывался в центре скандалов.
В частности, осенью 2015 года в интернете появилась видеозапись со встречи регионального лидера с жителями деревни Шимшурга, где построили новую дорогу. В ответ на возмущение селян губернатор предложил повторно раскопать подъездной путь. После поднявшейся волны возмущения Маркелов назвал свое заявление шуткой.
Вереница задержаний
Маркелов стал 14-м в истории современной России губернатором, на которого завели уголовное дело.
В последние несколько лет по обвинению в коррупции были арестованы сразу несколько действующих глав регионов.
Летом прошлого года главу Кировской области Никиту Белых арестовали по обвинению в получении взятки в размере 400 тыс. евро.
В сентябре 2015 года был арестован губернатор Республики Коми Вячеслав Гайзер, которого обвиняют в создании преступного сообщества.
В марте 2015 года был арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Чиновника и его подчиненных обвиняют в получении взяток на общую сумму более 522 млн рублей.