Экс-глава Марий Эл Маркелов задержан по подозрению в коррупции

bbcrussian.com
четверг, 13 апреля 2017 г. 13:31
Снятый ровно неделю назад с поста глава республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки, сообщают информагентства со ссылкой на его адвоката.
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"По делу проходят трое - Маркелов, который задержан, а также взяткодатели - предприниматель Николай Кривашин и глава местного телеканала "Регион 12" Мария Кожевникова. В настоящее время в Москве в квартире дочери Маркелова и в доме его супруги ведутся обыски. Также обыски проходят и в Марий Эл", - сказал ТАСС адвокат экс-губернатора Игорь Трунов.

В разговоре с агентством Интерфакс он уточнил, что дело ведет следователь по особо важным делам СКР по фамилии Степанов, а в ближайшее время экс-губернатора скорее всего этапируют в Москву.

Источник Интерфакса также утверждает, что задержание Маркелова - лищь эпизод большого уголовного дела о махинациях в агрохолдинге "Акашево", возбужденного в отношении бывшего министра сельского хозяйства республики Ираиды Долгушевой. Официально это не подтверждено.

Российский президент Владимир Путин ранее предложил возглавить Республику Марий Эл до сентябрьских выборов главе подмосковного Арбитражного суда ​Александру Евстифееву.

Как утверждал Путин, увольняя Маркелова, тот "хотел бы поменять место работы". Бывший губернатор и сам заявил, что хочет отдыхать и писать стихи. СМИ в Йошкар-Оле предполагали, что Маркелов может оказаться в Совете Федерации либо на судейской должности.

Леонид Маркелов возглавлял республику с января 2001 года. На выборах в 2015 году уроженец Москвы едва избежал второго тура, набрав 50,78% голосов. При этом в СМИ регулярно появлялись стихи губернатора, а сам он не раз оказывался в центре скандалов.

В частности, осенью 2015 года в интернете появилась видеозапись со встречи регионального лидера с жителями деревни Шимшурга, где построили новую дорогу. В ответ на возмущение селян губернатор предложил повторно раскопать подъездной путь. После поднявшейся волны возмущения Маркелов назвал свое заявление шуткой.
Вереница задержаний

Маркелов стал 14-м в истории современной России губернатором, на которого завели уголовное дело.

В последние несколько лет по обвинению в коррупции были арестованы сразу несколько действующих глав регионов.

Летом прошлого года главу Кировской области Никиту Белых арестовали по обвинению в получении взятки в размере 400 тыс. евро.

В сентябре 2015 года был арестован губернатор Республики Коми Вячеслав Гайзер, которого обвиняют в создании преступного сообщества.

В марте 2015 года был арестован губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Чиновника и его подчиненных обвиняют в получении взяток на общую сумму более 522 млн рублей.

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