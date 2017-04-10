Экипаж 50-й экспедиции на МКС успешно вернулся на землю

Экипаж 50-й экспедиции на Международную космическую станцию в понедельник, 10 апреля, успешно вернулся на землю. Корабль "Союз МС-02" совершил посадку в 147 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.

#СоюзМС02: есть посадка! Космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и астронавт Роберт Шейн Кимброу вернулись на Землю. Добро пожаловать! pic.twitter.com/Y7qyL59ozG — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 10, 2017









Из космического полета продолжительностью 173 дня на землю вернулись два космонавта Роскосмоса Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу.

"Очень приятно быть частью чего-то большого. Здесь мы могли заниматься вещами, которые принесут пользу всему человечеству", - сказал Шейн Кимброу во время церемонии смены команды на МКС 9 апреля.

Следующая экспедиция на МКС отправится уже 20 апреля. До прибытия участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе Олега Новицкого (Роскосмос), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ЕSА).

В дальнейшем Роскосмос намерен сократить состав российского экипажа на МКС с трех человек до двух.