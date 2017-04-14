"Эхо Москвы" выразила солидарность с коллегами из "Новой газеты"

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NEWSru.com
пятница, 14 апреля 2017 г. 18:45
Радиостанция "Эхо Москвы" выразила солидарность с коллегами из "Новой газеты" в связи с призывами духовенства Чечни к расправе над редакцией этого издания из-за расследования убийств и массовых задержаний гомосексуалов в республике.
Aleksey Venediktov
© RIA/Scanpix

"Угрозы, которые раздаются в адрес наших коллег из "Новой газеты" от представителей чеченской власти и духовенства... так похожи на угрозы, которые распространяет ИГИЛ* в адрес журналистов, рассказывающих о зверствах религиозных фанатиков, что порой путаешь до степени смешения авторов этих угроз", - написал главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов в своем блоге на сайте радиостанции.

"Подобные угрозы шли и в адрес Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Бориса Немцова", - указал он и заочно обратился к бездействующим в нынешней ситуации руководителям Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета, ФСБ и МВД.

"Пока ваши центры "Э" гоняются за подростками с кедами, у вас под боком выросла наглая, бесконтрольная, вражеская государству сила, которая смеет угрожать гражданам России", - написал Венедиктов.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за этими событиями и он получил письмо от главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, где тот объясняет ситуацию. При этом Песков подчеркнул, что выражать недовольство публикациями СМИ можно только в рамках закона, а другие методы воздействия в Кремле считают недопустимыми.

Днем ранее "Новая газета" выпустила заявление в связи с открытыми угрозами в адрес журналистов из-за их расследования убийств и массовых задержаний гомосексуалов в Чечне. В редакции сообщили, что опасаются за жизнь своих сотрудников из-за прозвучавших в республике публичных призывов, в которых журналистов назвали "врагами нашей веры и нашей родины".

Также газета потребовала через суд обязать председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в связи с убийствами геев в Чечне. Как объяснили в газете, 10 апреля истек десятидневный срок с момента публикации журналистами фактов массового преследования жителей Чечни по причине их гомосексуальной ориентации, в течение которого Следственный комитет по закону должен был отреагировать на сообщение о преступлении.

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