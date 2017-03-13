"Эхо Москвы" стало полностью российской компанией

Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанции выполнила требование Роскомнадзора и стала полностью российской компанией.

Об этом Венедиктов заявил «Интерфаксу».

«Сегодня состоялось акционерное собрание миноритариев, на котором была одобрена сделка, в результате которой ЗАО „Эхо Москвы“ стало стопроцентно российской компанией», — сказал Венедиктов.

По словам Венедиктова, теперь руководству станции предстоит выполнить налоговую регистрацию — «чисто бумажную работу». Он уточнил, что уже сообщил в Роскомнадзор о выполнении требований.

Венедиктов напомнил, что до поправок в закон о СМИ, касающихся иностранного владения российскими изданиями, американские акционеры владели 34% компании, после вступления в силу поправок их владение уменьшилось до 19,92%.

«А теперь — ноль процентов. Требования мы выполнили, но по-прежнему недоумеваем над такой трактовкой закона», — подчеркнул главный редактор «Эхо Москвы».