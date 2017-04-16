"Эхо Москвы" сообщает об угрозах из Чечни

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Deutsche Welle
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 14:59
Главред "Эха Москвы" назвал Чечню "доморощенным ИГИЛом". В ответ "Эху Москвы" посыпались угрозы неминуемого возмездия. "Таких, даже на коленях стоящих, опасно прощать", - заявил чеченский депутат Госдумы.
Aleksey Venediktov
© RIA/Scanpix

Радиостанция "Эха Москвы" в субботу, 15 апреля, сообщила о поступивших в редакцию угрозах после выступления ее главного редактора Алексея Венедиктова в поддержку "Новой газеты". В частности, с резким заявлением против Венедиктова выступил муфтий Чечни Салах Межиев, назвавший главреда "Эха Москвы" в интервью сайту "Грозный-информ" "заокеанским работником", "шайтаном", "сатанистом" и отказавший ему в праве быть человеком.

"Нам совершенно все равно, как тот или иной воспринимает слово "возмездие", важен сам факт, что оно неизбежно", - подчеркнул муфтий. "Им нет места в России, потому что в этой стране все конфессии живут в мире и солидарности. Я ещё раз говорю, что возмездие будет!" - добавил он.

Обращение депутата

С резким обращением к редакции "Эхо Москвы" вступил и депутат Госдумы из Чечни Шамсаил Саралиев. "Сравнивать с "Исламским государством" регион, который победил терроризм, могут только явные враги России, которые пытаются подорвать стабильность страны изнутри, - сказал он. - Таких, даже на коленях стоящих, опасно прощать". Саралиев потребовал извинений перед людьми, которых Венедиктов "незаслуженно оскорбил" своим заявлением.

"Доморощенный ИГИЛ"

Конфликт между чеченскими политиками и духовенством и "Эхом Москвы" разгорелся после того, как Алексей Венедиктов сравнил поступающие журналистам "Новой газеты" угрозы с действиями террористической группировки "Исламское государство".

"У вас под боком выросла наглая, бесконтрольная, вражеская государству сила, которая смеет угрожать гражданам России", - обратился Венедиктов к российским властям в своем блоге на сайте радиостанции. "Неужели доморощенный ИГИЛ настолько сильнее вас, а вам остается продолжать лишь беспомощно наблюдать, как они грозят и убивают?" - написал он.

Deutsche Welle
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