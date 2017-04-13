"Единая Россия": запрещать детям чиновников учиться за рубежом нельзя

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bbcrussian.com
четверг, 13 апреля 2017 г. 14:20
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам отклонить законопроект, запрещающий несовершеннолетним детям чиновников учиться за границей.
Russia's Duma
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

Законопроект Рашкина противоречит конституционному праву на образование, а также статье 55 Конституции, говорится в заключении комитета.

Согласно части 2 этой статьи не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, а по части 3 ограничение прав может быть только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывает комитет.

Против принятия законопроекта, внесенного в Госдуму депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, выступили члены "Единой России".

Рашкин, внося законопроект в Госдуму, отмечал, что документ "направлен на прекращение распространенной практики направления родителями - чиновниками, топ-менеджерами госкомпаний и госкорпораций - своих детей для обучения за границу".

В январе нижняя палата российского парламента отклонила схожий законопроект Рашкина - тогда он предлагал запретить госслужащим и депутатам иметь недвижимость за границей.

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