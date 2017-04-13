"Единая Россия": запрещать детям чиновников учиться за рубежом нельзя

Законопроект Рашкина противоречит конституционному праву на образование, а также статье 55 Конституции, говорится в заключении комитета.
Согласно части 2 этой статьи не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, а по части 3 ограничение прав может быть только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывает комитет.
Против принятия законопроекта, внесенного в Госдуму депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, выступили члены "Единой России".
Рашкин, внося законопроект в Госдуму, отмечал, что документ "направлен на прекращение распространенной практики направления родителями - чиновниками, топ-менеджерами госкомпаний и госкорпораций - своих детей для обучения за границу".
В январе нижняя палата российского парламента отклонила схожий законопроект Рашкина - тогда он предлагал запретить госслужащим и депутатам иметь недвижимость за границей.