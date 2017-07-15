"Единая Россия" учит кандидатов "улыбаться в ответ на агрессию"

Всем работникам бюджетных учреждений Москвы, участвующим в муниципальных выборах от "Единой России", рекомендовано уйти в отпуск на время избирательной кампании, передает корреспондент Би-би-си Петр Козлов.

Всего на муниципальные выборы Москвы единороссы в субботу выдвинули 1478 кандидатов, которых отбирали по результатам конкурса. Из них, как сказал Би-би-си руководитель исполкома московского отделения партии Олег Смолкин, "подавляющее большинство - бюджетники".

"Давайте сделаем таким образом, вы уйдете в отпуск на период избирательной кампании, чтобы никто не сказал, что вы используете свое служебное положение", - сказал участникам предвыборной конференции столичного отделения партии вице-спикер Госдумы Петр Толстой, представляющий как раз Москву.

Закон не требует этого от муниципальных служащих (лишь от госслужащих). Но в адрес "Единой России" звучат обвинения в использовании административного ресурса, напомнил Толстой.

"И среди вас есть те, кто занимают руководящие должности. Предлагаю распространить на всех работников бюджетных организаций, - сказал он, оговорившись, правда, что никого "не заставляет".

Всех кандидатов от партии также предостерегли от неподготовленного общения с журналистами во время избирательной кампании.

"СМИ будут пытаться использовать вас в своей повестке, для раскрутки своей цитируемости", - считает участвующий в конференции депутат Госдумы Сергей Железняк.

Избежать этого может помочь, по его мнению, "проработанность комментариев", "своя повестка", где бы учитывалась специфика района и округа, где избирается кандидат-единоросс.

"И тогда не бойтесь журналистов, не бойтесь соцсетей. Это те ресурсы, которые будут помогать вам", - успокоил Железняк.

Депутат Мосгордумы Татьяна Батышева рассказала партийным кандидатам, как им общаться с оппонентами.

"Москва становится местом баталий. И к вам придут на встречу недовольные. Помните, улыбайтесь всегда в ответ на агрессию. И тогда вы непобедимы!", - отметила Батышева.

Муниципальные выборы в Москве пройдут 10 сентября 2017 года в 125 муниципалитетах.

Должность депутата муниципального образования неоплачиваемая. Часто депутатами становятся главврачи районных больниц, директора школ, сотрудники местных государственных коммунально-жилищных структур, а также активисты партий, представленных в Госдуме.

По закону муниципальные депутаты имеют очень мало полномочий. В Москве основные полномочия сосредоточены в руках чиновников районных управ.